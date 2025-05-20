港乒新星表現搶鏡　男女雙打闖世錦賽16強

今屆港隊以老帶新出戰多哈乒乓世錦賽，港隊組合於周一（19日）再報捷，朱成竹與吳詠琳、李凱敏與江芷林兩個組合晉級女雙16強；「一哥」黃鎮廷亦與新晉球手陳顥樺，晉級男雙16強，周二（20日）將爭奪8強席位。

於卡塔爾多哈的乒乓世錦賽周一（19日）繼續上演小組賽事，港隊女子組合代表朱成竹與吳詠琳、李凱敏與江芷林雙雙打入16強。朱成竹與吳詠琳面對埃及姊妹檔Mariam Alhodaby／Marwa Alhodaby，以3比0（12比10、11比9、11比5）的壓倒性局數淘汰對手，16強將迎戰來自羅馬尼亞和西班牙的跨國組合，世界排名分別第12及15位的Bernadette Szocs／Sofia Polcanova；而李凱敏與江芷林則以局數3比2（11比6、9比11、6比11、11比9、11比9）擊敗馬來西亞組合Chang Li Sian及Lyne Karen， 周二（20日）將對陣2號種子中國組合王曼昱／蒯曼，力爭8強席位。

另一方面，香港「一哥」黃鎮廷繼與拍檔杜凱琹在混雙晉級後，再拍住陳顥樺躋身男雙16強，下一圈與男雙5號種子法國的Florian Bourrassaud／Esteban Dorr交鋒。