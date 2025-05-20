香港隊　47人U20初選出爐　6月初出戰慈善盃

港會7人賽上陣的湯允禧亦列入初選名單之內。(資料圖片)

港足U20代表隊將在6月初出戰「國際青年足球慈善盃」，足總周二（20日）公布47人初選名單，當中包括上周於港會7人賽上陣的西施文樂宜、湯允禧、潘尚希和曾俊軒，而李浩藍、蔡朗希、蔡駿宏和秦宇灝等外流港將亦有入圍。

港足即將在6月6日及8日參與兩場「國際青年足球慈善盃」，足總是日公布47人初選，其中一班外流港將蔡駿宏、李浩藍和麥柏軒悉數入圍，值得一提，上周於港會7人賽上陣，取得兩個入球的小將湯允禧，及效力FC-TSG Königstein的西施文樂宜（Luis Gabor Salzmann）亦列入港隊名單之內。

大軍將於5月31日假將軍澳足球訓練中心（FTC)開始為期5日的操練，備戰於6月5日及8日進行的兩場慈善盃賽，而比賽地點及對手仍有待公布。

47人初選名單：

門將：周若言 (港會)、石皓心 (傑志)、許栢瑋 (冠忠南區)、潘尚希 (理文)、李浩藍 (Macclesfield FC)

後衞：蔡朗希 (奧利安圖)、梁立天 (Cobham Sports FC)、林千裕、蕭頌楠 (東方)、梁鉅聰 (恆大足球學校)、博偉程、梁城祖、曾俊軒 (港會)、陳彥熹、林澔希、林柏燃、冼蔚喬 (傑志)、封天詠 (九龍城)、詹皓臻(理文)、葉禮滔 (南華)、西施文樂宜 (FC-TSG Königstein)

中場：麥柏軒 (Atletic Sant Just)、劉彥匡、李 呈 (標準流浪)、蔡駿宏 (艾馬多拉)、楊棟棋 (東方) 、秦宇灝 (艾華卡)、陳浩嘉、陳恆亮、李宗恒(港會)、陳丞臻、李兆軒 (傑志)、劉宇浩、黃朗嘉 (理文)、戴子軒 (北區)、景雍竣 (Racing Mechelen)、徐朗 (大埔)

前鋒：馬榕生、黃韜霖 (標準流浪)、高銘浩 (東方)、張泳洋、黃琛喆 (港會)、楊焯鈞、姚子亮 (傑志)、徐竟柔 (九龍城)、韓鋮潁 (理文)、湯允禧