12歲中國小飛魚于子迪　全國賽游向世錦賽

在深圳舉行的全國游泳冠軍賽，年僅12歲的「天才少女」于子迪迎來世界注目，在女子200米混合泳游出世錦賽A標成績，將可登上世界舞台爭逐。至於中國飛魚潘展樂則在男子200米自由泳收穫冠軍賽的第3面金牌。

今次全國冠軍賽集合國內強手出戰，以爭取今年世錦賽資格之外，亦為備戰11月的全運會作熱身。代表河北泰華隊的于子迪再次吸引世界泳壇的眼球，她在女子200米混合泳僅負19歲的余依婷獲得銀牌，但在準決賽已游出2分12秒52，突破了世錦賽A標，繼而在決賽再提升速度，以2分10秒63的成績，為自己鎖定今年7月世錦賽入場券。

她的驚人表現已成為外媒的報導焦點，即使于子迪並不是游泳世錦賽最年輕的參賽選手，當年有一位巴林選手，以10歲之齡出戰，但她是靠世界泳聯發給外卡而參賽，然而于子迪今次是靠實力游到A標，相信以這個標準則是世錦賽最年輕的參賽泳手，她的表現令人期待。

至於34歲老將孫楊再在賽場出現也成為傳媒焦點之一，他日前在男子400米自由泳獲得一面銅牌，然而在200米自由泳決賽，與潘展樂及汪順等硬拼，負傷上陣的孫楊最終以1分47秒81只能獲得第8位，賽後也忍不住因身體疼痛而淚灑當場。

反觀，狀態甚勇的潘展樂則泅出1分45秒45在200自稱王，繼400自及100自之後贏得此站比賽的第3面金牌。