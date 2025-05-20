基里奧斯落實10月來港獻技　踩入啟德爭逐UTS網賽

今年10月假啟德體藝館舉行的Ultimate Tennis Showdown（UTS）香港網球賽再有猛將加入戰團，澳洲「壞孩子」基里奧斯落實首度來港參加，將連同米納爾、魯列夫及中國名將張之臻等球星，於一連兩日的賽事爭逐殊榮。

UTS香港網球賽將於10月14至15日首次在啟德舉行，賽事總獎金高達110萬美元，香港站的冠軍將至少袋走30.6萬美元。賽會周二（20日）宣布基里奧斯將會參加香港站賽事。現年30歲的基里奧斯去年曾參加UTS紐約站，並表示他非常喜愛這個創新、節奏明快且注重球迷體驗的賽事模式。香港站的賽事早前已公佈現時排名第8的澳洲「一哥」米納爾會參加，他是2024年UTS倫敦總決賽冠軍，力圖今年爭取衞冕，而現時排名前20兼去年UTS奧斯陸冠軍的魯列夫與中國網壇「一哥」張之臻等星級球手列陣，基里奧斯將加入戰陣，一同與共8人爭逐的賽事中獻技。

基里奧斯的母親諾萊拉（Norlaila）為馬來西亞人，擁有亞洲血統的他十分期待在UTS首個亞洲賽站出戰，他說：「能夠參加UTS香港站，我感到非常興奮。UTS賽事打起來令人十分起勁，對於球員和球迷都非常刺激，我很喜歡。我也為擁有馬來西亞的血統感到自豪，一直都很喜歡在亞洲比賽，所以能在像香港這樣棒的城市參與UTS，對我來說意義重大。」

UTS 香港站的門票快將開售，更多賽事詳情以及其餘四位球員的名單，將陸續公布。