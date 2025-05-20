【英超】水晶宮主場開P大陣仗

勇奪英格蘭足總盃嘅水晶宮，今仗主場鬥狼隊，預料球隊上下同球迷，今場不論戰果如何，肯定會喺最後一場主場賽事瘋狂慶祝，而最佳答謝球迷嘅方法，就梗係上演入球騷啦，至於狼隊有射手馬菲奧斯根夏想離隊轉投勁旅，今場亦會施展渾身解數，兩軍近5次聯賽碰頭，4次開3球或以上，2.5球嘅入球大抵玩。（Now 621周三凌晨3時直播）

水晶宮今場賽前肯定會有慶祝儀式，展示足總盃獎盃等等，球場內外喜喜洋洋，球隊上下同球迷，今場入場都只係為咗開Party，話知你90分鐘後賽果係乜，最重要係享受過程。

同球迷慶祝，最佳方法梗係畀多啲入波球迷睇，加上今場係主場謝幕戰，即使有機會出副選，但部分主力都會上陣，畀球迷向佢哋歡呼拍掌，而且水晶宮3次主場鬥狼隊全部贏波，心理上唔怕同狼隊鬥攻，贏輸都大家開心。

狼隊無降班壓力，不過陣中主力射手馬菲奧斯根夏，一早放晒聲氣話想離隊，呢名今季為狼隊射入15個聯賽入球嘅巴西前鋒，同阿仙奴、車路士及熱刺等都拉上關係，最後2場賽事，係佢大顯射術，拉高自己身價嘅最後機會，今場肯定搏命，更有利今場開出入球大。

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