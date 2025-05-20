蔡俊彥生涯首奪大獎賽金牌　感謝支持者不離不棄

香港男子花劍代表蔡俊彥，日前於上海花劍大獎賽個人賽勇奪金牌，職業生涯首度於國際賽封王，周二（20日）返港的他，感謝身邊的人對他不離不棄：「我已習慣做布景板，所以最開心的不是被看見，而是我對得住支持我的人。」

上海是蔡俊彥（Ryan）的福地，他於2019年在上海贏得生涯首面大獎賽獎牌，今屆更過關斬將殺入決賽，以15比12擊敗意大利前世界冠軍馬連尼。賽後Ryan接受訪問時不禁拍打自己的臉，他坦言曾多次做夢見到自己贏冠軍，每次一覺醒來都感到非常失落，今次終於圓夢，感覺很不真實。

沉澱兩日後，Ryan總結除心態上的調整，新器材亦成為致勝關鍵：「溫哥華站斷了3把劍之後，情急之下問美國隊朋友借劍，意外發現很好用。之前有很多場比賽輸兩三分，關鍵時刻刺到對手，但沒有着燈，我和教練檢討後，決定更換整套器材，之後的確幫到我做每個動作都更加有信心，今次整個熱身過程都好流暢，我就發現原來這支劍真的困擾了我很久。」

蔡俊彥今季表現未如理想，世界排名一度跌出前40，他表示壓力大得令他陷入崩潰邊緣，曾想過直接休季放棄比賽，幸獲教練和家人不斷鼓勵，才能堅持完成本賽季：「整個賽季面對很多困難，排名幾乎跌出香港前4，差點連全運都打不到，但意大利教練在我頹廢到不想打比賽時，他仍然捉住我，希望我堅持，給我動力繼續打。還有我家人，我媽媽經常提醒我『不要衝動、不要亂說話、你會成功的』，爸爸亦是默默支持我。我打4強之前打電話給爸媽聊天，然後我爸爸說：『阿仔，你值得贏冠軍，你要加油。』我很感謝他們，我很感恩我有這麼愛惜我的父母。」

27歲的蔡俊彥奪冠後，世界排名重返第17位，他稱冠軍令他找到挑戰昔日目標的動力：「我都看化了，我已習慣做布景板，站在張家朗的旁邊，這些我是欣然接受的。今次我最開心的不是被人看見，而是我對得住支持我的人。因為我覺得要支持一個經常輸的運動員都很辛苦，所以我希望我拿到成績可以令到他們都很開心。很久以前我轉全職第一個目標，是登上世界第一，中間我已覺得應該不能了，但拿完這個獎，我覺得我還有機會可以做世界第一，希望記住今次的狀態和感覺。」

Ryan透露賽前港隊兩名意大利籍教練Maurizio Zomparelli和Giacomo Fanizza曾豪言，如果他贏的話就會染髮慶祝，他笑言：「應該慘過食菠蘿Pizza啊！我會逼他們找數！」