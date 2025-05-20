【英超】胡積臣彈起　般茅強盾細頂曼城

今晚繼續有英超，焦點必定係曼城主場迎戰般尼茅夫，曼城上場英足盃決賽輸波，今季四大皆空，爭奪英超前5位下屆歐聯入場券，成為最後遮醜布，不容再失。不過「藍月亮」鋒線啞火，導致近6場總入球全開3球或以下，預料最多只能小勝，主W高風險低回報，寧願博中位數3.5球嘅入球細。（Now 622周三凌晨3時直播）

第6位曼城落後紐卡素、車路士、阿士東維拉1分，但踢少1場，仍有望反超前，但「藍月亮」踏入季尾最後衝刺階段，反而谷唔起，即使對弱隊都佔唔到優勢，包括5月初主場僅小勝狼隊1比0，最離譜係同包尾魚腩修咸頓悶和0比0，上場英足盃決賽開賽16分鐘落後，原本仲有大時間追，但卻破門乏力，甚至獲得12碼，馬莫殊偏偏宴客，連運氣都冇埋，最終0比1不敵水晶宮，嚴重打擊士氣同信心。

值得留意，曼城射手艾寧夏蘭特傷愈復出後，仍未恢復十足狀態，但領隊哥迪奧拿堅持安排佢擔任正選，呢位挪威國腳近2場都食白果，連帶球隊亦冇波入，如果哥帥再唔變陣，恐怕難以攻入般尼茅夫大門。

至於般尼茅夫堪稱「豬頭骨」非常惡啃，近6場英超取得2勝3和1負，包括作客擊敗阿仙奴，當中敗仗係上場僅以0比1不敵爭前5位分子阿士東維拉，防線十分硬淨。尤其是中堅甸恩胡積臣極具級數，將加盟皇馬，呢位西班牙國腳一夫當關，曼城隨時老鼠拉龜，無從入手，最好揀入球細。

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