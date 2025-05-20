艾殊利高爾：普二季奪冠定律　熱刺乘機滅魔

今屆2歐覇盃決賽猶如英超落難雙雄熱刺及曼聯的救生艇，成為雙方各自挽救災難性球季的最後機會。

令人難以置信的是熱刺及曼聯目前在英超的排名，僅比降班區高出兩位。若非榜尾3隊表現更差，兩軍恐怕早已無法如此從容地放棄聯賽專注歐霸盃。事到如今，他們距離歐覇盃冠軍獎盃和來屆歐聯資格僅一步之遙。

儘管曼聯在國內賽場表現糟糕，但在歐霸盃晉級至決賽，卻是實至名歸。紅魔在今屆歐霸盃保持不敗金身，無論是入球總數、射門次數抑或射門中目標次數，皆冠絕群雄。核心球員般奴費南迪斯更貢獻了11球，包括7個入球4次助攻，並與其他兩位球員並列賽事神射手榜首位，故毫無疑問是球隊殺入決賽的最大功臣。

然而，紅魔的防線卻有明顯漏洞，今屆共失18球，僅次於失25球的波杜基林特，其中在淘汰賽階段後防更險象環生，這將成為熱刺的突破缺口。

另一邊廂，熱刺領隊普斯迪高路曾承諾能在執教第2季奪冠，而「普二季」亦經常捧盃，現距離兌現承諾只僅差一步。相比曼聯，這支北倫敦球隊陷入冠軍荒的時間更長，若能成功捧盃，我肯定他們在今季聯賽糟糕的表現將被徹底遺忘。

雖然熱刺將缺少貝治華、古路施夫斯基和占士麥迪臣等主力，但隊長孫興民和首席射手蘇蘭基已傷愈復出。儘管今季三殺曼聯兼且自2022年10月以來保持對賽不敗，但魯賓艾摩廉的球隊在大賽往往能打高一班波，今季曾在阿仙奴、利物浦和曼城身上成功搶分，而且決賽的穩定性或更勝一籌。

我預計這將是一場勢均力敵的較量，但熱刺防線相對比紅魔有更穩健的表現，或將幫助他們以微弱優勢取勝，終結長達多年的冠軍荒。