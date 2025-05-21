曼城贏般茅升第3位　歐聯入場券幾乎到手

周三(21日)凌晨英超賽事，曼城主場3比1擊敗般尼茅夫，成功進佔聯賽榜第3位，下季歐聯入場券差唔多到手。周日(25日)英超煞科戰，曼城只要拎1分就幾乎肯定確保前5位置，反而紐卡素、車路士、阿士東維拉同諾定咸森林4隊只相差1分，邊兩隊被踢出局有排鬥。

曼城今季主場謝幕戰，14分鐘由馬莫殊離門30碼暴力射門直轟死角；般尼茅夫亦唔示弱，32分鐘快速反擊，可惜法蘭斯高艾雲尼臣射中門柱。大難不死嘅曼城4分鐘後再入多球，貝拿度施華接應根度簡妙傳近門抽入，領先2比0返入更衣室。

換邊後兩隊駁火，曼城中場高華錫67分鐘拉跌單刀嘅艾雲尼臣被逐，但客隊人數優勢只維持6分鐘，路易斯曲克亦因粗野飛鏟食紅牌。雙方10人應戰下，尼高干沙利斯89分鐘為曼城射成3比0，般尼茅夫就喺補時由丹尼爾捷比臣破蛋，曼城最終贏3比1。

曼城依家有68分，領先第4至6位球隊2分，而且佢哋得失球有極大優勢，煞科戰作客富咸只要和波，亦極有可能確保前5位置。領隊哥迪奧拿賽後表示：「上場對修咸頓失分係不幸，依家已差唔多完成任務，煞科對手富咸唔易應付，但我哋會贏夠分數踢歐聯。」

曼城形勢大好，第4至7位就有排鬥，紐卡素、車路士、阿士東維拉同樣有66分，諾定咸森林就有65分，而煞科戰森林會喺主場鬥車路士，令形勢更加微妙。紐卡素煞科戰主場迎戰愛華頓，阿士東維拉就會作客曼聯，場場關鍵。