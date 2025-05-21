黃鎮廷世乒賽男單不敵王楚欽　今日衝擊混雙獎牌

港隊「一哥」黃鎮廷周二(20日)在多哈舉行的世界乒乓球錦標賽，拍住凱琹勇闖混雙8強後，再與陷入「球拍風波」的中國名將王楚欽在男單爭逐，惟激戰4局後憾負，今日稍後時間將出戰混雙半準決賽及男雙16強賽事，力爭佳績。

「老大哥」黃鎮廷於今屆世錦賽為港隊出戰三個項目，他在男單爭逐表現不俗，首圈先贏印度球手，繼而在次圈面對29號種子的法國名將皮特，打得漂亮一仗，以4比1(11比6、5比11、11比3、11比9、11比9)力挫對手晉級，32強面對實力強橫的世界「2哥」王楚欽，即使對手受到早前球拍被損壞的事件困擾，但仍保持強勢，而33歲的黃鎮廷今仗發揮不俗，首局與王楚欽打得精彩，可惜錯過爭勝一局的機會，最終以0比4(10比12、6比11、5比11、7比11)落敗，無緣晉級。至於另一位港將林兆恒遇上「世一」的中國林詩棟，亦同樣以0比4不敵對手，32強止步。

至於港隊「一姐」杜凱琹在女單次輪以3比4不敵意大利球手Gaia Monfardini，無緣晉級；稍後將與黃鎮廷在混雙再度亮相，為港隊衝擊獎牌。

此外，兩對女將朱成竹／吳詠琳及李凱敏／江芷林亦於16強止步。「朱吳配」面對西班牙與羅馬尼亞的跨國組合，激戰三局後以11比13、4比11及10比12憾負，無緣晉級；而新秀李凱敏／江芷林對住「超班」的中國組合王曼昱／蒯曼，負0比3結束今屆賽事。