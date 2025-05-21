王楚欽對「球拍風波」回應：人生的四年或兩年都珍貴

受到日前在混雙比賽遇上「球拍被損」風波，王楚欽在男單賽後坦言心情是有點忐忑，他強調人生的四年或者兩年都是很珍貴，並向國際乒聯提出意見，希望未來有更好的處理。

王楚欽戰勝了港隊的黃鎮廷後，再被傳媒提到「球拍被損」事件，他的心情已略為平靜，但仍然感到無奈：「我也有跟國際乒聯提出了自己的意見，畢竟自己作為一個運動員，經歷了兩次這種大賽，我覺得一個人無論是四年還是兩年，我覺得都是珍貴的，所以希望跟他們提醒，畢竟他們也有一套的處理方法，也希望他們有一個有效而好的處理結果。」

這位世界「2哥」續稱：「經過奧運會以後，這樣事情（我）並不會再去受太大影響,畢竟球拍沒有斷，只是海綿裂開了，還有得補救。」王楚欽在去年巴黎奧運會混雙奪冠後，他的主球拍在慶祝時被踩壞，導致其後在男單比賽被迫要用後備球拍，最終爆冷於32強止步；而今次於世錦賽則交由賽會檢測後，發現球拍海綿裂開。

國際乒聯在王楚欽的「球拍被損」風波後，即時宣布在多哈世錦賽修改措施，比賽球拍的封裝袋由B5硬袋換為A4超軟紙袋，並強調工作人員的測試流程處理時，都要對球拍輕拿輕放。