現身曼聯珍藏展　林嘉緯：希望本地球員入波！

左起：林嘉緯、史提芬彭利拿及盧均宜。（鄧文滔攝）

港隊前鋒史提芬彭利拿及兩名前港隊代表林嘉緯及盧均宜，周三（21日）出席至尊足球會與時代廣場合辦的曼聯珍藏展，其中曾於2013年代表傑志友賽「紅魔鬼」，並攻入1球的「嘉緯」，盼望本地球員在5月30日港隊對曼聯的友賽取得入球。

曼聯珍藏展從是日下午5時起至6月15日期間舉行，展示基斯坦奴朗拿度、雲達沙及般奴費南迪斯等落場球衣和裝備，主辦單位亦會在曼聯訪港期間，在珍藏展舉行一隊球員簽名會。

「嘉緯」曾於2013年友賽，射破曼聯大門，他至今回想這個入球仍非常興奮：「香港球員唔係成日有機會，可以喺差唔多4萬人面前踢波，記得踢完之後有次落街食飯，餐廳老細見我入曼聯波即刻加我餸！」

此外，「嘉緯」指香港仍有大批曼聯球迷，相信月尾的友賽受外界注目，期望本地球員爭取「士哥」：「曼聯應該仲係最多香港球迷鍾意嘅球隊，相信每個人都好想落場表現自己，雖然曼聯球員好高質素，但只要大家放膽去踢，可能有驚喜，希望本地球員有波入，睇吓『彬仔』（顏卓彬）會唔會整球30碼遠射。」

「均宜」則表示雖然曼聯完季後立即訪港，但預計對方仍會全力以赴，為球迷送上1場精彩賽事，並分享與對方交換球衣服「秘訣」，他笑言：「當大家踢踢吓，見差唔多完場，就走去鍾意嘅球員附近，睇吓有冇意外收穫。」

至於有望代表港隊，與曼聯交手的史提芬彭利拿，就提到最希望與卡斯米路及般奴費南迪斯交換球衣：「般奴費南迪斯級數好高，無論射門同交波都係無得頂，而卡斯米路夠勤力，喺巴西國家隊產生好大作用，如果攞到佢哋波衫就正啦。」