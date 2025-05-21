SGA狂轟31分擒「狼」　雷霆搶西決開門紅

NBA季後賽周三（21日）正式展開分區冠軍戰，西岸「一哥」雷霆Game 1對陣第6種子的木狼，前者在上半場落後9分下，下半場憑當家球星「SGA」阿歷山大發威，領軍打出70：40比數力壓對手，終場雷霆以114：88輕取木狼，西決系列賽先下一城。

雷霆隊於西岸準決賽與祖傑帶領的金塊鏖戰打滿7場，終以4比3勝出系列賽，短暫休息兩日後再於主場迎戰木狼，不過今場對手先入狀態，木狼前鋒蘭度上半場三分波6中5，獨轟20分率隊一度領先9分優勢，雷霆尾段追分，並以44：48稍微落後進入下半場。

下半場雷霆趁木狼手感降溫吹起反擊號角，其中主將阿歷山大挺身而出，單節獨轟12分，全隊在第3節尾段打出一段17：2攻勢，加上高強度防守令對手單節僅得18分，進入最後一節前建立雙位數領先優勢。決勝節雷霆掌控戰局，攻防兩端持續交出表現，進一步擴大差距，最後2分鐘兩軍換出後備球員，令比賽提前進入「垃圾時間」，最終雷霆以26分之差收下系列賽首勝。

數據方面，雷霆阿歷山大全場27射10中，命中率不到4成，不過憑拿手的造犯技巧，屢次博得罰球並14中11，貢獻全場最高的31分、外加9次助攻，為今季季後賽第8次取得30分以上，有機會挑戰「雷霆三少」時期「KD」杜蘭特保持的隊史最高11次30+紀錄；至於「J-Dub」謝倫威廉斯維持上仗手感，攻入19分8籃板。木狼方面，蘭度交出28分8籃板，安東尼艾華士則有18分9籃板進帳，後備上陣的長人射手列特（Naz Reid）表現失準，三分波7中0、全場11射僅中1球。