歐霸盃決賽！熱刺「格食格」夠贏曼聯

歐霸盃「全英決賽」一觸即發！熱刺同曼聯兩支英超「沉淪豪門」，將喺西班牙畢爾巴鄂爭逐錦標；今場決賽除關乎冠軍殊榮，亦係兩隊爭奪下季歐聯資格最後機會，勢必搏到盡。熱刺今季曾3度「降魔」，快速反擊同體力逼搶都克制曼聯，今仗有望挫曼聯，成功捧盃！（Now 643周四凌晨3時直播）

兩支英超球隊同受傷兵問題困擾，熱刺賽前有古路施夫斯基做手術，加入達古仙、貝治華嘅傷兵行列；曼聯亦有中堅利辛度馬天尼斯同馬菲斯迪歷特受傷。不過，相比起曼聯依賴般奴費南迪斯單天保至尊，熱刺整體踢法更加平均，蘇蘭基、班倫莊臣等前鋒都可以擔大旗。另外，已「收咧」嘅占士麥迪臣突然出現喺大軍名單，隨時會「神奇復出」幫手。

曼聯今季喺聯賽同歐霸盃表現判若兩隊，喺英超瘋狂輸波，踢歐霸盃就全季不敗，當中最大原因，係領隊魯賓艾摩廉嘅3中堅配翼衞戰術，面對歐陸球隊着重技術同戰術踢法，體能上不落下風；但係喺英超硬碰體力化球隊，防守漏洞同埋中場控制力弱嘅問題就完全暴露，今場英超內戰，曼聯難佔甜頭。

事實上，曼聯今季已曾3戰熱刺，兩循環聯賽以及英聯盃碰頭，都被對方技術性擊倒，3仗分別輸0比3、3比4同0比1，連同上季英超，兩軍近5次對賽，熱刺拎到4勝1和壓倒性優勢，可見「格食格」味道甚濃，熱刺贏波值得信賴。贏波值得信賴。

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