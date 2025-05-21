港超聯U22聯賽足總盃　傑志冠忠南區會師決賽

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今季新成立的「港超聯U-22聯賽足總盃」周三（21日）在九龍灣公園舉行決賽，由傑志對冠忠南區。「藍鳥」3名擔正的超齡球員為鄧達思、陳俊樂和祖連奴；而南區方面，則派出佐佐木周、趙聡悟、史提芬彭利拿及張國鋒等超聯兵壓陣。

傑志正選：

23 石皓心

4 鄧達思

16 陳俊樂

18 陳傲軒

30 祖連奴

31 馬斐

34 甘智健

54 陳彥熹

62 顏熙言

67 李兆軒

69 陳丞臻

冠忠南區正選：

1 陳嘉昊

3 伍家堯

4 莊晉

6 容昊

8 張國鋒

10 趙聡悟

11 佐佐木周

12 巫杰朗

15 侯朗

25 黃浩然

31 史提芬彭利拿

𠎀志後備：

13 艾尼卡爾買合木提

6 慈英

8 鄭展龍

20 利亞倫

27 迪美路夫

33 楊焯鈞

53 陳明曜

60 姚子亮

66 謝衍濤

68 羅浚禧

冠忠南區後備：

13 許栢瑋

14 馬靖男

5 褚景濤

7 游卓峰

16 莊棨嵐

17 陳凱柏

18 胡澤禮

21 陳潤潼

22 廖志聰

23 譚德文

24 鞠盈智

30 艾華

今季新成立嘅「港超聯U-22聯賽足總盃」，周三（21日）晚上會在九龍灣公園上演決賽，由傑志對冠忠南區。南區作為今屆「賽馬會菁英盃」盟主，實力無容置疑，今場勢與「藍鳥」有一番惡鬥，球迷朋友請到場替一班年輕球員打氣！（on.cc東網周三晚上8時免費直播）

傑志晉級過程展現強大火力，8強先5球大炒標準流浪，4強再以3比1擊敗東方，順利闖入決賽。當中上場有一球進帳的U22翼鋒楊焯鈞（Tom）， 指自己已開始上力：「始終早前啱啱傷完，要慢慢調整狀態，上場入波好興奮，覺得自己依家仲弗過季初。希望自己同其他超齡球員，可以幫到隊內嘅U18。」

Tom續指全隊對奪冠有百分百信心，但直言南區絕對不能忽視：「大家都好想幫球隊喺今季攞番個冠軍！不過南區始終攞咗菁英盃冠軍，行軍速度好快，防守都強，尤其要睇實前隊友Sogho（趙聡悟）。」

至於冠忠南區晉級過程相對驚險，8強先以2比1險勝港會，4強再鬥到互射十二碼階段，以總比數5比4險勝北區晉級。當中上場成功撲出一球十二碼的門將陳嘉昊，卻將功勞歸功於隊友：「都係信自己直覺，但就算我撲到，都要隊友射入；加上大家落後下一直冇放棄，就算係青年軍球員都好落力跑，所以感謝各位努力。」

對於成功闖入決賽，「嘉昊」感到十分開心，又指一定會全力以赴：「盃賽一場過，實力其實冇話太大差距。傑志始終係強隊，如果最終攞到冠軍，一定會更加有滿足感，但自己會持平常心。」