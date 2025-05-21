港超聯U22聯賽足總盃 傑志冠忠南區會師決賽
2025年05月21日 19:01
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今季新成立的「港超聯U-22聯賽足總盃」周三（21日）在九龍灣公園舉行決賽，由傑志對冠忠南區。「藍鳥」3名擔正的超齡球員為鄧達思、陳俊樂和祖連奴；而南區方面，則派出佐佐木周、趙聡悟、史提芬彭利拿及張國鋒等超聯兵壓陣。
傑志正選：
23 石皓心
4 鄧達思
16 陳俊樂
18 陳傲軒
30 祖連奴
31 馬斐
34 甘智健
54 陳彥熹
62 顏熙言
67 李兆軒
69 陳丞臻
冠忠南區正選：
1 陳嘉昊
3 伍家堯
4 莊晉
6 容昊
8 張國鋒
10 趙聡悟
11 佐佐木周
12 巫杰朗
15 侯朗
25 黃浩然
31 史提芬彭利拿
𠎀志後備：
13 艾尼卡爾買合木提
6 慈英
8 鄭展龍
20 利亞倫
27 迪美路夫
33 楊焯鈞
53 陳明曜
60 姚子亮
66 謝衍濤
68 羅浚禧
冠忠南區後備：
13 許栢瑋
14 馬靖男
5 褚景濤
7 游卓峰
16 莊棨嵐
17 陳凱柏
18 胡澤禮
21 陳潤潼
22 廖志聰
23 譚德文
24 鞠盈智
30 艾華
今季新成立嘅「港超聯U-22聯賽足總盃」，周三（21日）晚上會在九龍灣公園上演決賽，由傑志對冠忠南區。南區作為今屆「賽馬會菁英盃」盟主，實力無容置疑，今場勢與「藍鳥」有一番惡鬥，球迷朋友請到場替一班年輕球員打氣！（on.cc東網周三晚上8時免費直播）
傑志晉級過程展現強大火力，8強先5球大炒標準流浪，4強再以3比1擊敗東方，順利闖入決賽。當中上場有一球進帳的U22翼鋒楊焯鈞（Tom）， 指自己已開始上力：「始終早前啱啱傷完，要慢慢調整狀態，上場入波好興奮，覺得自己依家仲弗過季初。希望自己同其他超齡球員，可以幫到隊內嘅U18。」
Tom續指全隊對奪冠有百分百信心，但直言南區絕對不能忽視：「大家都好想幫球隊喺今季攞番個冠軍！不過南區始終攞咗菁英盃冠軍，行軍速度好快，防守都強，尤其要睇實前隊友Sogho（趙聡悟）。」
至於冠忠南區晉級過程相對驚險，8強先以2比1險勝港會，4強再鬥到互射十二碼階段，以總比數5比4險勝北區晉級。當中上場成功撲出一球十二碼的門將陳嘉昊，卻將功勞歸功於隊友：「都係信自己直覺，但就算我撲到，都要隊友射入；加上大家落後下一直冇放棄，就算係青年軍球員都好落力跑，所以感謝各位努力。」
對於成功闖入決賽，「嘉昊」感到十分開心，又指一定會全力以赴：「盃賽一場過，實力其實冇話太大差距。傑志始終係強隊，如果最終攞到冠軍，一定會更加有滿足感，但自己會持平常心。」