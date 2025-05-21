港超聯U22聯賽足總盃　傑志3比1挫冠忠南區奪魁

今季新成立的「港超聯U-22聯賽足總盃」周三（21日）在九龍灣公園舉行決賽，由傑志對冠忠南區。最後傑志憑馬斐、陳丞臻及迪美路夫各建一功，以3比1擊敗南區，捧得首季U-22聯賽足總盃冠軍。

「藍鳥」3名擔正的超齡球員為鄧達思、陳俊樂和祖連奴；而南區方面，則派出佐佐木周、趙聡悟、史提芬彭利拿及張國鋒等超聯兵壓陣。

開賽4分鐘，馬斐禁區內接應長傳後施射，陳嘉昊及時出迎沒收皮球。11分鐘，祖連奴右路起腳，但陳嘉昊擋出不遠，馬斐把握機會門前頂入，為「藍鳥」打開記錄。落後的南區隨即反擊，20分鐘，史提芬彭利拿左路遠射，皮球越楣而過。1分鐘後，容昊右路遠射，可惜角度太正，被石皓心拍出底線。

29分鐘，南區罰球機會，莊晉接應隊友頭槌二傳，右腳窩利射入，為南區扳平1比1。39分鐘，史提芬彭利拿避過甘智健攔截，壓入禁區起腳不果，補射再被石皓心擋出。45分鐘，祖連奴接應橫傳抽射，皮球省中門楣彈出。上半場雙方踢成1比1平手，返回更衣室。

下半場，傑志換入利亞倫及楊焯鈞加強前線火力，調動隨即收效，48分鐘，陳丞臻在楊焯鈞助攻下右腳燙入，「藍鳥」再度領先2比1。74分鐘，後備入替的迪美路夫倒掛攻門，但力度不足下被陳嘉昊接實。78分鐘，趙聡悟底線傳中，艾華頭槌攻門僅中網側。83分鐘，南區搏得罰球，鞠盈智禁區頂直射被石皓心拍岀。下半場尾段，南區幾乎追平，陳潤潼及趙聡悟先後殺入禁區近柱起腳，皆未能考驗門將石皓心。臨完場前，迪美路夫為「藍鳥」埋齋，最後傑志以3比1擊敗南區奪冠。