熱刺1比0贏曼聯奪歐霸盃　打破17年冠軍荒

周四(22日)凌晨歐霸盃決賽，曼聯喺「英超內戰」0比1不敵熱刺，下季肯定無緣歐洲賽，未能扭轉「四大皆空」嘅恥辱球季。相反熱刺就成功反底，打破長達17年嘅冠軍荒之餘，更可以以歐霸冠軍身份出戰下屆歐聯，名利兼收！

兩支喺英超沉淪嘅球隊交鋒，今場生死戰拼搶激烈，甫開賽就好積極進攻，用簡單直接踢法製造混亂場面，般奴費南迪斯同柏比沙亞早段先後起腳被閂。控球率超過6成嘅曼聯，進攻齋靠阿密特迪亞路邊路衝擊，佢喺16分鐘右路窄位狂抽掠門而過。

今仗雙方進攻組織欠奉，40分鐘先出現首個中龍射門，迪亞路勉強起腳軟弱無力被門將沒收。2分鐘後，熱刺第1個中目標攻門就幸運得手，柏比沙亞左路傳中，班倫莊臣入楔小禁區雖然撞唔應，但個波彈中緊逼佢嘅勞基梳滴番門前，莊臣補多腳入網，熱刺半場領先1比0。

下半場曼聯傾力反撲，熱刺就全軍退守，不斷用犯規戰術打斷曼聯攻勢。58分鐘般奴費南迪斯右路開出急勁罰球，約羅龍門口來遲一步。68分鐘曼聯罰球斬入禁區，門將古里莫維卡里奧接波甩手，海倫頭槌頂空門，被雲迪雲喺白界線前飛身勇救空門。

曼聯尾段愈攻愈入肉，72分鐘般奴費南迪斯無人看管下插水式頭槌頂斜，2分鐘後阿歷真度加拿祖放冷箭被撲出；補時勞基梳爾頭槌勁頂又被救，最終都拎唔到入波，今季被熱刺「4殺」。熱刺對上一次捧盃係2008年嘅英聯盃，效力球會10年嘅孫興民，亦得到球會生涯首個大賽冠軍。