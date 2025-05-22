曼聯恥辱球季乜都冇　艾摩廉接受炒魷唔收賠償

歐霸盃決賽「地獄與天堂」之戰，曼聯輸波失落冠軍，同時失去價值逾1億鎊嘅歐聯入場券，「四大皆空」之餘亦無緣下季歐洲賽，今季只剩「曼聯史上最低排名」嘅恥辱標籤。領隊魯賓艾摩廉喺決賽嘅排陣被炮轟，佢賽後亦表明若曼聯想換帥，佢會願意接受炒魷，而且唔收任何賠償金。

曼聯決賽排陣引起爭議，今季係球隊進攻主力嘅阿歷真度加拿祖被貶後備，改用因傷甚少上陣嘅美臣蒙特擔正，效果令人失望；另外，艾摩廉拆散卡斯米路同曼紐爾烏加迪嘅中場組合，反而要季尾入波頻頻嘅般奴費南迪斯墮後，同樣碌碌無為。

就算表現唔好兼且落後，艾摩廉仍拖到71分鐘先換人，加拿祖上陣後明顯威脅大增，令熱刺要加多個後衞死守，可惜時間太少，最終都係返魂乏術。名宿里奧費迪南批評：「艾摩廉要負責，加拿祖成季都好有威脅，你可以批評佢最後一腳唔掂，但佢係唯一可以扯散對手防線嘅人，佢入場之前冇人做到。」

艾摩廉賽後表示：「呢一刻我唔會為自己辯護，呢個唔係我嘅風格，我亦冇嘢可以展示出嚟，向大家保證啲乜。我抱持開放態度，如果球會同球迷認為我唔係合適人選，我會喺第二日即刻離開，而且唔收取任何賠償。不過我唔會辭職，我對自己嘅工作好有信心，我唔會乜都唔做。」