「普二季」定律成真　肥普奪冠創造歷史

熱刺今季大部份時間經歷悲情時間，最後以歐霸盃冠軍收場，一直盛傳會被炒魷嘅領隊普斯迪高路，唔單止好大機會保住帥位，亦再一次應驗「普二季」必有冠軍嘅神奇定律！

普斯迪高路上季接掌熱刺帥印，成績高開低走，今季更加跌到落英超尾4，普斯迪高路亦頻頻同球迷以及傳媒「駁火」，令佢嘅帥位岌岌可危，但今次奪冠，令佢成為史上首個贏得歐洲主要盃賽嘅澳洲教頭，名留青史。

最神奇一點，係普斯迪高路教練生涯，執教球會嘅第2季必有盃捧！呢位59歲領隊之前執教布里斯班獅吼、橫濱水手、些路迪都喺第2年捧盃，教澳洲U17同U20亦係喺領軍第2年奪冠，今次第2季教熱刺又贏歐霸盃，令呢個定律延續落去。完場後，占士麥迪臣同利古朗就拉出巨型橫額，上名正正係「普二季」必捧盃嘅經典金句。

普斯迪高路賽後表示：「我知道呢個冠軍對熱刺嘅意義，冠軍荒時間愈長就愈難打破。我一直覺得盃賽同聯賽好唔同，踢一場決定，最緊要係組織、自信、好嘅部署同時勢，只要領先我就好有信心守得住。」

對於「普二季」定律成真，普斯迪高路話：「我曾經講過，自己會喺第2季贏到啲嘢，呢個唔係想吹噓，而係我內心入面嘅信念，呢一點比任何事都重要。」