加拿祖作反！不滿坐冷板公開炮轟艾摩廉

曼聯喺歐霸盃決賽功敗垂成，今場意外被貶後備嘅阿歷真度加拿祖賽後作反，公開質疑領隊魯賓艾摩廉唔畀佢做正選，形容今季係「垃圾球季」；加拿祖弟弟亦喺社交網「恥笑」艾摩廉嘅用人決定，將帥正式反面。

加拿祖今季各項賽事有11個入波同10次助攻，係般奴費南迪斯之後全隊第2多入球貢獻球員，而且上季贏英足盃冠軍，決賽就係由加拿祖入波，所以今場被貶後備引起爭議。加拿祖賽前亦喺社交網貼出自己喺英足盃決賽入波嘅相片「示威」。

加拿祖今場71分鐘先獲派上陣，佢賽後喺受訪問難掩憤怒心情：「老實講，今季係垃圾球季，喺聯賽邊隊都贏唔到。我哋缺少好多嘢，喺決賽之前，我每一輪都踢足，但今場只係踢20分鐘......我唔知點解。」被問到未來去向，加拿祖表示：「有好多因素影響，我會好好享受呢個夏天，之後再諗。」

加拿祖嘅弟弟羅拔圖，完場後同樣喺社交網貼文撐兄弟：「冇人夠佢(加拿祖)努力，每一圈都幫助球隊，對上2場決賽入咗2球，但係今場慘被出賣，只係踢19分鐘。嘩！哈哈哈哈！」成段貼文矛頭直指艾摩廉。

艾摩廉賽後被問到收起加拿祖嘅決定，佢亦強硬回應：「呢啲討論要講幾次？事後孔明梗係容易，變陣時時都有，美臣蒙特喺4強後備入替改變比賽，你可以好容易咁問，邊個上半場錯失黃金機會？咪就係加拿祖！睇你點睇，我只係專心部署去增加勝算。」