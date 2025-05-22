愈窮愈見鬼　曼聯輸1場波損失愈10億收入

曼聯喺歐霸盃決賽0比1不敵熱刺，痛失冠軍榮譽之餘，最大打擊係損失1億鎊(約10.5億港元)潛在收入，令近年陷入財困嘅紅魔鬼雪上加霜，甚至會影響今夏增兵計劃，下季想翻身困難重重。

歐霸盃冠軍有1,095萬鎊獎金，亞軍只有590萬鎊，曼聯落敗立即損失500萬鎊收入，影響最深遠係未能透過以歐霸冠軍身份出戰下屆歐聯，意味1,570萬鎊參賽獎金見財化水，仲未計每場歐聯贏波、和波、晉級獎金，以及巨額門票收入。根據英國傳媒估計，每支英超球隊踢歐聯，潛在收入達到8,500萬鎊。

另外，曼聯同球衣贊助商ADIDAS新簽訂嘅10年總值9億鎊新合約今年生效，根據合約，紅魔鬼每缺席一屆歐聯，就會扣減1,000萬鎊贊助費，從上述3項金額，曼聯今場輸波，合共起碼損失1億鎊潛在收入。

對於致力節省成本嘅曼聯班主拉特克利夫而言，無緣歐聯可能係「好消息」，因為多位球員合約包含「歐聯條款」，球隊未能參賽呢項大賽，有關球員需要減薪25%。由於曼聯今季都冇份踢歐聯，實際上下季只係維持人工不變，對於球會財政幫助有限。