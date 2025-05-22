【人物誌】雲迪雲勇救空門　一項紀錄英超最強

熱刺喺歐霸盃決賽以1比0擊敗曼聯，打破17年錦標荒，普遍輿論大讚班倫莊臣入波建奇功，領隊普斯迪高路戰術部署得宜，以至中堅基斯甸羅美路一夫當關，獲選最佳球員，但其實球隊仲有1位無名英雄，就係另1位中堅雲迪雲，呢位24歲荷蘭國腳下半場勇救空門，成為熱刺保住勝果最關鍵因素。

當時踢到68分鐘，曼聯喺前場近中圈位置開出罰球，熱刺門將古里莫維卡里奧接波甩手，海倫頭槌頂空門，眼見即將入網之際，雲迪雲喺白界線前飛身，凌空踢走個波勇救空門，成個人撻落地，一度起唔到身，幸好隊友一人行多一步，最終瓦解曼聯攻勢，曼聯錯失扳平黃金機會，注定回天乏術。

雖然歐洲足協將今場最佳球員頒畀基斯甸羅美路，但唔少網民及傳媒評分都認為雲迪雲更值得拎呢個獎。

雲迪雲2023年夏天以5,000萬歐元(約4.4億港元)轉會費由禾夫斯堡加盟熱刺，同基斯甸羅美路並列球會史上最貴收購，佢上季上陣29場有3球進帳，今季因為受傷患困擾，僅21次披甲，其中英超只有12次上陣，今場以行動證明自己走出傷患陰霾。

值得一提，身高1米93嘅雲迪雲唔只制空力強，速度仲非常快，上年年初對賓福特，跑出時速37.38公里，成為自2020/21年球季有紀錄以來，英超最快球員。