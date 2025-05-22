哈利伯頓關鍵入波絕平比賽　溜馬加時反勝紐約人東決拔頭籌

NBA季後賽紐約人對溜馬的東岸冠軍戰Game 1於周四（22日）拉開序幕，客場作戰的溜馬在決勝節克服17分落後，包括奈史密夫尾節轟6記三分波，加上哈利伯頓壓哨後撤步射入「long 2」追平比賽延至加時，擺出溜馬傳奇球星米拿的招牌雙手「箍頸」動作向前輩致敬，隨後再由奈哈德攻入7分奠定勝局，終場以138：135上演逆轉勝，系列賽領先1比0。周六（24日）將續於紐約人主場上演G2。

紐約人於東岸準決賽以4比2擊退塞爾特人，時隔25年後重返東決，而曾於2012年帶領紐約人闖東岸準決賽的傳奇舊將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、史杜迪米亞（Amar'e Stoudemire）和JR史密夫（J.R. Smith）亦現身捧場。值得一提，2000年東決及2012年季後賽次圈的對手正是溜馬，紐約人當時均以2比4落敗，如今兩軍皆由新世代球星領銜，狹路相逢於東決重遇再鬥一番。

兩軍在系列賽G1就鬥得難分難解，雙方主力控衛謝倫賓遜和哈利伯頓互不相讓，分別攻入18分和14分6助攻，不過紐約人亦有唐斯和碧捷斯（Mikal Bridges）內外開轟，前者三分3中3、外加5個籃板，率隊上半場完領先69：62。

轉邊後雙方繼續拉鋸，哈利伯頓單節再取9分，率隊第3節追成87：90。決勝節紐約人憑謝倫賓遜和唐斯發動猛攻，不足5分鐘打出一段18：5攻勢，並一口氣將領先比數擴大至17分。

不過溜馬未有言棄，射手奈史密夫（Aaron Nesmith）最後5分鐘內火力全開，面對高壓防守狂轟6記三分彈，幫助球隊在讀秒階段追至2分差距。溜馬最後一擊由哈利伯頓持球，後側步到三分線起手彈框後入網，惟因「踩界」錯失神奇絕殺機會，以125：125延至「OT」。加時賽溜馬後衛奈哈德（Andrew Nembhard）獨轟7分，加上奧比托賓雙手拉桿入樽演出，儘管謝倫賓遜一己之力攻入6分，但無阻溜馬終場以3分之差帶走勝利，搶下系列賽首勝。

數據方面，溜馬6人得分上雙，哈利伯頓攻入全隊最高的31分、外加送出11次助攻，奈史密夫全場飆8記三分、貢獻30分，紐約人由謝倫賓遜轟全場最高43分，唐斯交出35分12籃板「雙雙」。

溜馬當家球星哈利伯頓射入絕平「long 2」後，擺出溜馬傳奇球星米拿（Reggie Miller）的招牌雙手「箍頸」動作慶祝，隊友亦蜂擁而至為他助興，哈利伯頓賽後對此表示：「當時感覺是適合做這個動作的最好時機，但最後可惜不是絕殺的三分球，不過能在這支球隊裡寫下屬於我的歷史，同時向前輩致敬，所以這仍是一個特別的時刻。」

哈利伯頓提及到1994年米拿在東岸準決賽G5面對紐約人，單節轟25分率隊以93：86逆轉勝，並對紐約人狂熱球迷Spike Lee擺出「箍頸」動作，惟當年球隊以3比4落敗無緣總決賽，這位年輕的球隊領袖直言不想再重蹈覆轍。