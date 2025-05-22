蘇黎世保險學界3X3　最後20支晉級軍誕生

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」各路晉級軍順利誕生！分組賽於過去的周末及周日（17及18日）續假基督教香港信義會信義中學舉行，經過連場激戰後，男、女子各10支出線隊脫穎而出，連同本月10日及11日的出線隊，齊晉級6月28日的淘汰賽，爭取再進一步以打入修頓舉行的總決賽日！

這項一年一度的學界盛事已踏入第5屆，除了上屆賽事前4名球隊能「直闖修頓」外，其餘60隊均要通過分組賽爭奪，令過去4個分組賽日烽煙四起。其中，處於男子B組的嗇色園主辦可藝中學，面對東華三院辛亥年總理中學和東華三院呂潤財紀念中學，均表現出頑強鬥志及實力，連勝兩仗而殺入淘汰賽，將與A組的寶覺中學上演「同門對決」。

屯門區冠軍可藝男籃派出王誠宇、林嘉軒、陳俊濠和方梓聰出戰，在B組實力明顯高出一班，剷籃、遠投無往不利，還施展「no look pass」，令現場氣氛高漲，終以22：7挫辛亥年，以及以21：6輕取和呂潤財而出線。可藝射手兼隊長王誠宇稱球隊變陣後，風格截然不同，相比5打5，在分秒必爭的3打3或有更大優勢：「我們去年有重量級中鋒，主要造球給他。今年大家跑得射得，節奏更快，在3打3射入兩球已可以拉開比分。」

出線後，可藝將對上A組首名寶覺，兩隊同由甲一名將梁民熊執教。王誠宇提醒隊友做足準備，朝四強、甚至冠軍進發：「我們很熟悉彼此，實力相近，一定要把握好罰球和外圍，也要做好防守，盡快建立優勢。」值得一提是，A、B組的勝方將於8強火拚衞冕的拔萃男書院，能否打出驚奇，令人期待。

其他在上周末晉級的男子組球隊計有培正、可譽、信義、地利亞修女、陳楷、桂華山、心誠、寧波二中。

女子組方面，北角協同中學女籃近年彈起，在港島區D3封后。首次參加蘇黎世，她們未受太大考驗，連贏兩場出線。北協中鋒翠妮身高1.8米，在籃下相當靈活，不但肩負籃板重任，也猶如一面人牆，讓對手難以起手。但北協絕非一人籃球，魏蕾和羅凱盈善剷能投，即使被對手追分，仍能冷靜應對，在外線重新拉開比分，以16：10和12：7連挫聖公會李炳中學和培僑中學，晉級淘汰賽。

中五的羅凱盈謙稱發揮一般：「大家沒什麼狀態，配合不好，擋拆常常走錯路線，各打各的。」首次參加蘇黎世，她認為有別於其他3打3賽事，現場觀眾多，有壓力，亦有動力爭取更好成績：「我們有一個這麼標青的中鋒（翠妮），又有好射手（魏蕾），實力平均。希望在淘汰賽打出默契，發揮各自所長，博盡無悔。」

其他在上周末晉級淘汰賽的女子隊還包括培正、李賢堯、耀道、心誠、港大同學會、沙田崇真、德望、梁省德、培道。