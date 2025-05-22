拿玻里(白衫)今季聯賽作客國際米蘭打和1比1。(Getty Images)

根據意甲賽制，如果聯賽頭2位球隊同分，需要踢1場「決賽」，決定冠軍誰屬。原本外界估計呢場「終極之戰」會喺中立場羅馬舉行，但意甲賽會宣布，安排當地時間5月26日，喺聖西路球場踢，意味國際米蘭有主場之利，拿玻里難免蝕底。

意甲史上只曾出現1次「決賽」，1964年博洛尼亞以2比0擊敗國際米蘭，當年喺羅馬奧林匹高球場舉行，因此意大利傳媒預計，一旦今季需要踢「決賽」，應該都會喺羅馬踢，尤其是地理位置屬於意大利中部，方便雙方球迷前往。

意甲賽會宣布喺聖西路球場舉行後，引起唔少爭議，認為對拿玻里唔公平，但原來賽制有規定，淨得球較多一隊可獲主場之利，國米現時淨得球比拿玻里多12球，由於最後1輪拿玻里必須輸波，國米和波，先至會出現兩隊同分，拿玻里淨得球冇機會反超前國米。

意甲賽會同時補充，如果米蘭政府禁止拿玻里球迷前往當地，就會改喺羅馬舉行，但至今並冇呢個問題。

不過，國米同拿玻里似乎冇預計要踢「決賽」，兩隊已安排今輪賽後舉行奪冠慶祝大會，雙方都好有信心踢完煞科戰捧盃。