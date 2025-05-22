4月份最佳撲救：冠忠南區門將伍瑋謙

冠忠南區門將伍瑋謙（Ivan）在4月27日作客北區的「中銀人壽香港超級聯賽」，撲出黃偉國的射門助球隊全取3分，季內首獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】4月份「最佳撲救」，亦是他相隔一季以來再奪「最佳撲救」獎項，他表示將繼續努力進步，並期待能互相推動隊內年輕門將共同成長。

南區門將伍瑋謙於作客北區的聯賽中，下半場88分鐘飛身擋出黃偉國的近射，助球隊以3比2擊敗北區，Ivan直言該撲救有一定難度：「嗰球都算都有啲難度，因為個波一路射出嚟，個波都向外飄咁，變相個難度再高少少，自己都好開心撲到，因為嗰球如果失咗嘅話，尾段我哋都會好難踢。」作為於「賽馬會菁英盃」決賽前的關鍵一戰，Ivan認為此勝仗為決賽奠定信心：「我哋成隊都想喺『菁英盃』之前場聯賽贏波，將個士氣帶落去場決賽，好開心最後嗰場贏到之餘，決賽仲贏埋『菁英盃』番嚟。」

南區今季聯賽率先以第5名衝線，更第二度捧起「賽馬會菁英盃」冠軍獎盃，經歷球隊季中聯賽成績下滑，Ivan認為能夠於低谷反彈，全因球隊凝聚力十足：「4月嗰陣球隊成績開始算上升梗，其實由季初一路以來，我哋龍門部幾個年齡接近，變相大家好多時會互相提點，無論喺練波又好比賽又好，我同Sky（南區U22門將顔翱天）都會睇片去檢視自己，睇吓大家踢成點，有啲咩可以再做得好啲，所以當大家互相推動嘅時候，落場嘅表現都會提升。」

22歲的Ivan今季於「香港足球明星選舉」同時入圍香港足球明星十一人、最佳港隊球員，以及最佳青年球員3個獎項，他表示感到榮幸，期待能於今季有所收穫：「今年係我最後一季入圍最佳青年球員，希望有機會攞到呢個獎，不過自己會平常心看待。」

【聚大金鳳 - 聚大行】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）

10月份：潘尚希（理文）

11月份：盧兆崎（標準流浪）

12月份：張桂華（北區）

1月份：葉鴻輝（東方）

2月份：謝家榮（大埔）

3月份：盧兆崎（標準流浪）

4月份：伍瑋謙（冠忠南區）