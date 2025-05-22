4月份最佳金球：理文後衞立花稜也

立花稜也成為今季第1位奪得每月最佳的理文球員。

理文左閘立花稜也（Tachi）在4月26日對東方的聯賽，從後場起開始突破，最終以一己之力射破葉鴻輝大門，這記技驚四座的入球獲選為【聚大金鳳 - 聚大行】4月份最佳金球，成為今季第1位奪得每月最佳金球的理文球員。

Tachi在賀蘭特離任主教練後，再度獲得重用，並於對東方的聯賽第3循環爆發，從後場搶去費利浦薩腳下球，並一路推前至對方禁區射成2比0兼助球隊全取3分，成為一時佳話，Tachi亦憑這個入球得到球迷青睞，勇奪4月份全佳金球。

這名日籍外援回憶入球過程時，笑言起初並不打算起腳，又提到隊友保利臣在當月鬥傑志的聯賽，同樣射入1球靚波，因此對自己能夠獲獎感到驚喜：「當時見到冇對手喺附近，就決定推前，但推極都搵唔到人交先決定起腳，估唔到效果咁好。」

此外，Tachi亦慶幸自己能夠在重要賽事取得入球，幫助球隊在爭奪聯賽冠軍的路上，贏得關鍵一仗：「依家爭標形勢好緊湊，球隊一分都不能少，所以每個入波都好緊要，好開心可以喺關鍵時刻為大家出一份力。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）

10月份：姚浩明（標準流浪）

11月份：潘沛軒（傑志）

12月份：馬高斯山度士（大埔）

1月份：卡朗(九龍城)

2月份：祖連奴（傑志）

3月份：帕特華維迪（大埔）

4月份：立花稜也（理文）