曼聯失歐戰資格市值暴跌　買人計劃大縮水

曼聯日前喺歐霸盃決賽生死戰鎩羽，今季「四大皆空」兼失去價值1億鎊嘅歐聯席位，下季冇得踢歐洲賽，令財政問題雪上加霜。曼聯輸波後，據報市值暴跌蒸發1.6億鎊，直接影響埋夏天買人重建計劃，放棄原有目標轉用平價Plan B，而且全隊球員都被掛牌出售，有靚價就放！

曼聯未能贏得歐霸盃後，下季將自14/15球季後首次無緣任何歐洲賽，據《金融時報》報道，曼聯輸波後股值急跌7%，市值即時蒸發1.6億鎊，對於近5年合共虧損3.7億鎊嘅「紅魔鬼」嚟講，將令嚴重財赤問題雪上加霜，老闆拉特克利夫嘅緊縮政策只會更加強硬。

領隊魯賓艾摩廉賽後證實，曼聯喺夏天嘅買人計劃亦會改變：「我哋有兩套轉會計劃(踢歐聯同冇歐洲賽)，要明白曼聯冇得踢歐聯會出現幾大困難。」曼聯喺決賽前已傾掂狼隊前鋒馬菲奧斯根夏，預計失去歐戰唔會影響根夏嘅決定，不過6,250萬鎊轉會費將消耗曼聯大部份軍費。

據英國《太陽報》報道，曼聯原本打算再簽前鋒，目標係約基利斯、施斯高同利安戴納，但前兩者嘅轉會費已超出曼聯預算，利安戴納亦屬意去有歐戰嘅球會，所以曼聯會轉用更易實現嘅Plan B，目標包括3名意大利前鋒列迪古(阿特蘭大)、摩斯堅恩(費倫天拿)同羅倫素盧卡(烏甸尼斯)。

除買人計劃大縮水之外，曼聯亦決定考慮其他球會對所有球員嘅報價，只要價錢合理，包括般奴費南迪斯在內所有人都可以賣走，以換取資金加快重建。拉舒福特、查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯等外借球員將被拋售，而近期同艾摩廉反目嘅阿歷真度加拿祖，亦好大機會先被踢走。