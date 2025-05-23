何詩蓓巴塞站一日雙賽　200自連勝紀錄被斷獲銀牌

久休復出的香港「女飛魚」何詩蓓周四(22日)在環地中海游泳賽巴塞隆拿站煞科日，一日雙賽，先在50米自由泳獲得第4名，繼而半小時後再戰其強項的200米自由泳決賽，最終衝得銀牌，繼日前的100自，今站擸走兩面銀牌，兩站累計2金2銀。

上周在摩納哥站出戰復出國際賽首個大賽的何詩蓓，一口氣參戰兩個項目100自及200自，全部奪金而回，而本周轉戰巴塞隆拿則對自己再有挑戰，共參加了4個賽項，日前已在100米自由泳項目獲得銀牌，及出戰100米蛙泳未能躋身決賽(第10名)。

何詩蓓在比賽煞科日，亦挑戰一日兩賽，她在50米自由泳初賽以第4名躋身決賽，在擅長的200米自由泳初賽則游出2分00秒47的時間，以第3名闖入決賽。

至晚上的決賽爭逐，這兩個項目的賽程僅相差半小時左右，何詩蓓先在50自以25秒19，游得「梗頸四」，小休後再衝擊200米自由泳決賽，起步至中段都仍能保持領先位置，惟最後50米相信是體力不繼，被捷克的絲曼諾娃（Barbora Seemanova）後上首先觸池衝線，何詩蓓則游出1分57秒38，以落後1秒13的成績獲得亞軍。這也是何詩蓓過去兩年在環地中海系列賽（包括上一站）上，於200米自由泳項目的連勝紀錄被斷。

結束兩站環地中海泳賽，何詩蓓收穫了2金2銀，將轉戰本周六展開的最後一站法國卡內站，為7月世錦賽作備戰。