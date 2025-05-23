國乒男雙50年世錦賽最差成績　寶島粉碎中國5金夢

在多哈舉行的世界乒乓球錦標賽周四（22日）出現爆冷賽果，被視為奪標熱門的中國組合林高遠／林詩棟，在男雙8強戰竟不敵中華台北的林昀儒／高承睿，無緣4強，令國乒時隔50年首次在世錦賽無緣男雙獎牌。

這場兩岸男雙對戰，成為當日賽事焦點之一，中華台北的林昀儒／高承睿在兩天前的16強比賽時，已經以3比2淘汰了另一對中國男雙組合梁靖崑／黃友政；今仗8強戰寶島的「林高配」面對3號種子的中國「雙林配」打得激烈，而林詩棟更是世界「一哥」，雙方對戰了38分鐘後，「林高配」以11比5、11比9、5比11及11比8取勝，躋身4強，並鎖定獎牌，反觀「雙林配」出局後，亦令國乒在今屆世錦賽的男雙項目全軍覆沒。

連贏兩對中國組合的林昀儒賽後稱:「我們整體發揮非常好，跟高承睿在場上溝通順暢。」林昀儒在今屆比賽也是三線出戰，男雙比賽前，他與鄭怡靜夥拍混雙，可惜不敵南韓名將林鍾勛／申裕斌，8強止步。

至於中國隊的兩對男雙出局，成為50年來他們在世錦賽的最差成績，他們上一次在男雙無緣4強已經是1975年印度的一屆；同時，也意味着中國隊今屆無緣包攬5金。

國際奧委會上月才通過來屆2028年洛杉磯奧運會的乒乓球項目，由男女雙打取代男女團體，這個改變令各隊更加重視雙打項目，而正在爭逐的多哈世錦賽亦出現多個雙打賽事爆冷戰果，特別是對一向稱霸乒壇的中國隊來說，受到極大衝擊。