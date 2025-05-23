NBA新晉「MVP」勢不可擋　阿歷山大再轟38分率雷霆2連勝

NBA官方昨日（22日）公布，來自加拿大的雷霆隊後衛「SGA」阿歷山大，當選2024至25賽季年度最有價值球員，首奪「MVP」的他於周五（23日）持續爆發，西岸決賽Game 2狂轟全場最高的38分8助攻，率隊以118：103擊退木狼，系列賽領先2比0，晉級形勢明朗。周日（25日）將轉到木狼主場上演G3。

阿歷山大今季為雷霆出陣76場比賽，場均交出32.7分、5.0個籃板，6.4次助攻、1.72次偷波和1.01次封阻，得分、助攻和封阻方面均創下職業生涯新高，今季排名NBA榜首的601個罰球亦創個人紀錄。他成為拿殊後第2位獲得「MVP」的加拿大球員，亦為第3位以雷霆球員身份獲得該獎，其餘兩人為2013至14賽季的杜蘭特和2016至17賽季的韋斯布克。

系列賽首戰先下一城的雷霆，G2續於主場迎戰木狼，阿歷山大率先入局，憑無解的個人單打技術撕裂對手防線，上半場即貢獻19分助隊取得領先優勢。不過木狼同樣有艾華斯獨轟16分，半場完追至50：58。

下半場木狼G1手感降溫問題再現，全隊三分波6中0、整體命中率僅有3成，該節僅取得21分。反觀雷霆阿歷山大單節再攻入11分，防守悍將多特（Lu Dort）和卡魯素（Alex Caruso）亦交出表現，加上後備上陣的華萊士（Cason Wallace）在第3節尾段連轟2記三分，雷霆一口氣拉開22分差距。尾節木狼奮力一搏，一度拉近至10分落後，不過「J-Dub」威廉斯發威轟11分再度擊沉對方氣勢，終場以15分之差勝出，將帶著2比0優勢前往木狼主場。

數據方面，雷霆阿歷山大轟全場最高38分8助攻，「J-Dub」威廉斯貢獻26分10籃板「雙雙」，賀甘亦有22分進帳。木狼則由安東尼艾華士的32分9籃板為全隊最高，小前鋒麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）攻入22分；至於主力大前蘭度全場11射2中、僅交出6分，上仗三分7中0的長人射手列特（Naz Reid），今場5次外圍試射仍未能開齋，兩人表現低迷。