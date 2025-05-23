英國拳手奧康娜病逝終年25歲

周五（23日）英國媒體報導，世錦賽銀牌拳手奧康娜（Georgia O'Connor）不敵癌症病逝，終年25歲，早前她曾於1月公開自己罹患大腸癌末期，並已抗癌接近兩年半時間。

奧康娜2016年以16歲之齡，成為英國史上最年輕代表隊拳手，在青少年組比賽中贏得了多枚獎牌，包括 2017年英聯邦青年運動會金牌和 2017年世界青年錦標賽銀牌，之後於2021年成為職業拳手。奧康娜於2024年4月宣布罹患潰瘍性大腸癌：「過去兩年我一直保守這個秘密，我不想讓任何人發現，但我決定站出來談論這件事，因為我生命中最重要的事情就是幫助別人，並讓孩子們明白，發生在你身上的事情並不重要，重要的是你如何應對，如何承受困苦，如何繼續前進。」

奧康娜於2025年1月宣布她被診斷出末期癌症，近期曾經因敗血症緊急送院就醫，她最後的社交媒體帖子中寫道：「想想我所經歷的一切，承受每件試圖擊垮我的事情。我仍然在這裡，仍然很好地應對這一切，仍然微笑和大笑，這絕對是一個奇蹟。」她的所屬拳會Boxxer今日發表哀悼聲明，深切慰問這位抗癌戰士的家人朋友：「我們對奧康娜的離世深感悲痛。她是拳擊場內外一位真正的勇士，拳擊界過早地失去了一位才華橫溢、勇敢而堅定的年輕女性。奧康娜深受我們的愛戴、尊敬和欽佩，在這個艱難的時刻，我們與她的親人同在。」