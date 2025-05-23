校內頒獎禮表揚健兒　理大盼畢業生承傳Poly精神

香港理工大學今年在大專賽力壓群雄，奪得2024/25年度大專盃男女子全年團體總冠軍，達成7連霸。理大上周三（14日）舉行運動代表隊周年頒獎典禮，表揚運動員過去一年付出的努力，另頒發獎項給學業成績優秀的學生運動員。

理大運動代表隊2024/25年度共奪得10項冠軍、9項亞軍和9項季軍，連續7屆奪得男女子全年團體總冠軍。理大有10位學生運動員獲選為「大專最有價值運動員」或「大專個人冠軍」，至於跆拳道代表陳頌賢奪得大專全年最佳男子運動員。

梅國威：團體7連霸感鼓舞

理大暫任學務長梅國威教授對於學校實現7連霸感鼓舞：「首先要多謝學生的付出，另外則要感謝學校的支援，各方面投放了很多資源，例如會有專人跟進全職運動員學生，配合他們的賽程提供學業規劃和指導，讓他們能夠兼顧讀書和運動。」

理大女子籃球隊連續7屆奪得大專盃冠軍，男女子足球隊更在大專賽封王稱后，梅國威教授表示：「今年較令我難忘的比賽是女子籃球，理大球員身材不是很高大，但勝在很有默契，透過團隊合作贏下比賽。男子足球亦很努力，見到他們重奪失落多年的冠軍後，露出開心的笑臉，令我很感動。」他寄語理大學生畢業後回來母校幫忙校隊師弟妹，承傳理大精神。

中距離跑手謝俊賢本學年於大專越野賽及男子5000米封王，2024年尾於「日本體育大學長距離競技會兼第13屆NITTAIDAI挑戰賽」男子10000米跑出30分00秒65，刷新自己保持的香港紀錄，另外今年的渣打香港馬拉松男子10公里亦收穫全場第3名（30分57秒），成績驕人。

謝俊賢積極備戰亞錦賽

修讀市場學系3年級的謝俊賢對於上年度表現感滿意，現為體院全職運動員的他感謝學校提供支援：「好開心，證明自己的訓練方向正確，打好根基之後，在愈來愈長的距離有好表現。感謝學校教練提供不少意見，另外早前因為要到上海參加比賽未能出席考試，多謝學校體諒，為我安排補考。」

亞洲田徑錦標賽將於5月27至31日在南韓龜尾市舉行，謝俊賢將會出戰男子10000米項目，正積極備戰的他表示近期狀態提升，昐爭取佳績：「今次目標是爭取較佳名次，畢竟長距離比賽會受很多外在因素影響，要再次刷新香港紀錄甚有難度。」