多哈世乒賽　黃杜配摘賽事第4面銅牌　「莎頭組合」晉決賽爭3連霸

港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹周五（23日）續戰多哈乒乓球世錦賽4強，在先落後兩局下奮力扳回一城，惟最終以局數1比3不敵日本組合吉村真晴／大藤沙月，在不設銅牌戰賽制下，「黃杜配」繼2023年南非世錦賽後，連續兩屆賽事收穫銅牌，並以相同組合在近十年4奪世錦賽銅牌，亦是今屆港隊首面獎牌。

3號種子的「黃杜配」，是役迎戰今屆16號種子的「黑馬」日本組合吉村真晴／大藤沙月，首局雙方互相拉鋸至8：8，惟隨後被對手連贏3分，以8：11先輸一局，第2局港將亦難以壓制對手攻勢，日本組合再贏11：1，以局數2比0「叫糊」。其後「黃杜配」狀態回勇，第3局全程領先下以11：4勝出，局數追至1比2，但其後再以2：11見負，最終未能上演逆轉勝，在歷時22分鐘的比賽、以局數1比3不敵對手無緣冠軍戰。

黃鎮廷和杜凱琹的混雙組合，曾分別於2015、2017及2023年世錦賽奪得混雙銅牌，今屆再度打入世錦賽4強，可惜未能再進一步。

另邊廂，世界排名第8、賽事2號種子的中國混雙組合王楚欽／孫穎莎，4強以12：0、11：6、16：14直落3局輕取南韓組合林仲勛／申裕斌，強勢殺入決賽，距離三連冠僅差一場勝仗，將於周六（23日）與首闖決賽的吉村真晴／大藤沙月一決高下。