【意甲】拿玻里、國米衝冠鍊到尾

意甲最後一輪聯賽，爭標雙雄拿玻里、國際米蘭提早於周六凌晨登場，同時間分途出擊衝冠。如果拿玻里輸波，國米和波，兩隊就會同分，需要舉行1場決賽爭奪冠軍。兩場大戰之後，到底會直接誕生王者，抑或加插終極之戰呢？大家拭目以待。

意甲榜首拿玻里主場迎戰卡利亞里，由於拿玻里領先第2位國際米蘭1分，換言之今仗只要贏波，就可以重奪失落1季嘅聯賽冠軍，勢必採取主攻，力爭盡快入波領先，以免夜長夢多。卡利亞里已護級成功，球員戰意成疑，隨時迅速潰敗，加上拿玻里近5次聯賽主場有4次上半場領先，半場主勝值得追捧。（HOY TV 77周六凌晨2時45分直播）

拿玻里原本爭標形勢大好，但近2場聯賽和波失分，加上教練干地今場停賽，導致現時有暗湧。不過，相信干地早已制定好戰術，佢未能親自領軍，影響不大。拿玻里吸取前2場贏形勢，贏唔到比賽嘅教訓後，相信今仗會加強進攻，速戰速決。事實上，拿玻里進攻人腳質素優秀，前鋒盧卡古今季聯賽已入13球，中場麥湯米尼亦有11球進帳，加上拉斯柏度尼季尾大勇，近3仗射入2球，只要呢個進攻鐵三角發揮正常水準，上半場要攻入卡利亞里，並唔困難。

另邊廂，排第14位嘅卡利亞里已經護級成功，今場對佢哋而言，只屬例行公事，冇必要破壞對手捧盃開派對。事實上，卡利亞里往往遇強即屈，包括上月作客以1比3不敵國際米蘭，上半場落後2球，聯賽首循環主場慘吞拿玻里4蛋，開賽18分鐘就失波，更何況今仗作客，估計上半場應該頂唔住對手強攻。

國米兵疲細鬥弗爆科木

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至於另一支爭標球隊國際米蘭，今晚聯賽煞科戰要作客硬撼科木。國米嚟到季尾明顯有疲態，隊長拿達路馬天尼斯又未好番，造訪弗到冇朋友嘅科木，一定要小心為上，2.5球入球細捧得過。（HOY TV 76周六凌晨2時45分直播）

雖然「藍黑兵團」戲劇性殺入歐聯決賽，下周末將與巴黎聖日耳門爭奪冠軍，但呢班波真係太多老將，征戰頻密下於季尾疲態畢露，近5場聯賽3度失分，尤其係上輪兩度領先下，被拉素末段逼和2比2，錯失拿玻里和波而重登榜首嘅良機，打擊甚大，依家仍落後1分，今輪除咗要自己做好本分贏波外，仲要望拿玻里失分，爭冠形勢非常被動。而且國米隊長拿達路馬天尼斯仍然有傷在身，冇咗呢位今季聯賽有12球進帳嘅前鋒助陣，攻力打折扣。

更何況科木實在太弗，呢支今季升班嘅球隊喺前阿仙奴名將法比加斯執教下，去到季尾勒都勒唔住，近7場聯賽豪取6勝1和，其中近3次主場出擊全勝，可能大部分對手都唔算勁，不過連場報捷，依家信心爆晒棚，國米不能掉以輕心。

睇番國米近6場聯賽作客僅2勝，有5次開2球或以下，主帥施蒙尼恩沙基深明自己班波有疲態，相信會採取穩中求勝策略，2.5球入球細有2.38倍咁好分，非常值博。

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