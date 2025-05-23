希斯基：奧克蘭開主「勝」入決賽

墨爾本勝利周六於澳職季後賽4強次回合訪奧克蘭FC時，將要接受一個巨大挑戰，事關他們要成功收失首回合落後0:1的失地，才能夠連續兩屆殺入決賽，換言之將會奮力一戰。

我認為勝利次回合作客出賽，定要先開紀錄才可。他們將會寄望維高斯可以改寫戰局，雖然他在近5次上陣的賽事中都沒有入球進帳，但如果獲得一些機會的話，我依然睇好他可以取得士哥。至於翼鋒維里皮利會於左路為球隊拉闊進攻角度，並嘗試拉開奧克蘭FC的防線。左閘卡斯波斯近況大勇，對上4場賽事一共攻入3球，預計亦會於左路的進攻上擔當重要角色。

我不會感到意外老將射手科拿路利會於下半場後備登場，儘管他經已37歲，亦不及當年那麼多產，不過仍然擁有強勁的門前入球觸覺，有可能於大賽中演出身價。

另一邊廂，今季表現出色的奧克蘭FC賽前將會信心十足，但我認為他們不會在主隊球迷面前墮後作出死守。他們將希望於比賽初段取得入球，從而終結這個對碰。首回合作客墨爾本攻入奠勝入球的翼鋒洛根羅渣臣，今季一共攻入9球，次回合將準備就緒，再次上場殺敵。

前鋒古利姆美爾亦會於對方禁區內產生主要威脅，皆因他會接應一對出擊閘位球員酒井宏樹及法蘭西斯迪維斯的傳送，力爭入球。奧克蘭FC今季3次對墨爾本勝利還沒有出現任何失球的情況，加上球隊的形勢大好，故我認為他們今仗最終將可獲勝，昂然殺入決賽。