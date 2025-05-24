麥湯米尼轟入世界波！拿玻里勇奪意甲冠軍

今季意甲鬥到最後一輪，王者誕生！榜首拿玻里喺周六(24日)凌晨主場以2比0擊敗卡利亞里，以1分優勢力壓同日贏波嘅國際米蘭，奪得聯賽冠軍。上年夏天由曼聯轉投拿玻里嘅中場麥湯米尼又有佳作，今仗射入1球世界波，首季出戰意甲就捧盃，亦係職業生涯第1次獲聯賽錦標，「脫魔翻生」定律又應驗。

賽前由於有可能出現拿玻里及國際米蘭同分，需要踢1場「爭標決賽」，意甲賽會安排兩隊提早踢煞科戰，「一哥」拿玻里當然想速戰速決賽贏波捧盃，以免夜長夢多，今仗即使缺少停賽嘅教練干地指揮，仍佔盡上風，創造大量攻勢。

戰至上半場42分鐘，拿玻里打開紀錄，保列坦奴右路傳中，麥湯米尼「半車身」凌空抽射入網，技驚四座，呢位28歲蘇格蘭國腳今季意甲上陣34場入12球及6次助攻，職業生涯首次單季聯賽入波達雙位數。

換邊後冇耐，輪到另1位曾效力曼聯嘅球星盧卡古發威，接應隊友拉亞馬尼長傳，利用個人爆炸力長驅直進，擺脫2位對手夾擊，殺入禁區射成2比0，協助拿玻里繼2022/23年球季捧盃後，重奪聯賽冠軍，亦係球隊史上第4次成為意甲冠軍。

至於上季冠軍國際米蘭作客以2比0擊敗科木，但仍然衞冕失敗，惟有寄望6月1日凌晨歐聯決賽，爭取擊敗巴黎聖日耳門，以免四大皆空。