新MJ未來NBA「門面」　艾華斯譜寫蟻人創奇

2024年季後賽次圈，木狼與衞冕總冠軍金塊鬥到「搶七大戰」，綽號「蟻人」（Ant-Man）的安東尼艾華斯（Anthony Edwards），關鍵時刻轟入一記「殺死比賽」的三分波，正式宣告明尼蘇達木狼新時代的來臨。年僅23歲的少年，連續兩季帶領木狼殺入西岸決賽，更因與「波神」米高佐敦（Michael Jordan）相似的氣質和霸氣球風，被視為NBA下一個門面巨星。

從美式足球到籃球的夢想轉變

艾華斯2001年出生於美國喬治亞州亞特蘭大，這位「00後」新星與許多NBA球星不同，兒時夢想並非籃球最高殿堂，而是成為國家美式足球聯盟（NFL）選手。年僅10歲的他就展現出驚人的運動天賦，早已在學界賽打出名堂，甚至曾自信表示：「我原本可以成為NFL職業美式足球運動員，籃球只是我的第二選擇。」然而，他在某日被籃球的魅力所吸引，決心轉換跑道：「看著哥哥在球場上的颯爽英姿，我下定決心追隨他們的腳步」，隨即開始接受正規的籃球訓練。這個看似「即興」的轉變，卻意外開啟其傳奇之路。

2020年狀元為木狼帶來突破

儘管起步較遲，但艾華斯的籃球天賦迅速爆發。高中最後一年，他場均交出29分、9籃板的頂級數據，獲評為全美五星高中生；大學時期首學年效力喬治亞大學，更以場均19.1分榮膺該屆新生「得分王」，同時奪得東南聯盟（SEC）分區最佳新人，此時「蟻人」的名號已經響徹全世界。大一賽季結束後更隨即宣布參加2020年NBA選秀，並毫無懸念地成為狀元熱門，以第一順位之姿加盟木狼，正式踏上職業舞台。

球迷對這名當時年僅19歲的籃球天才寄予厚望，期待他與唐斯（Karl-Anthony Towns）組成新一代雙星，但新秀賽季開頭表現未見突出。前半季，他的投籃選擇飽受質疑，命中率亦較為低迷，甚至被嘲為「水貨狀元」。不過下半季終於徹底爆發，終以19.3分入選最佳新秀一隊，雖與「年度最佳新秀」頭銜失之交臂，卻讓所有球迷看到他的巨星潛質。

艾華斯於2023至24賽季迎來真正蛻變，場均26.1分、5.5個籃板、5.1次助攻的表現讓他首度入選全明星，屢次驚人「隔扣」畫面亦成為經典，並帶領木狼打出隊史最佳戰績之一。他在季後賽更是大放異彩，接連淘汰太陽和金塊，助球隊時隔20年再闖「西決」。儘管最終不敵獨行俠，但「蟻人」的神級表現令球迷留下深刻印象，甚至有媒體將他與年輕的米高佐敦和韋迪相提並論。

與「狼王」與加納特的距離

上世紀90年代末至21世紀初，身披21號木狼戰衣的「KG」加納特（Kevin Garnett），令這支NBA生力軍嶄露頭角，並在2004年衝上巔峰，同年榮膺常規賽MVP並率隊闖入西岸決賽，冠上「狼王」稱譽的他一直被公認為隊史最偉大球員。隨後他更以首輪提名身份入選名人堂，歷史地位毋庸置疑。

直至今年，「KG」隊史地位首次面臨挑戰，艾華斯的崛起或將成為木狼隊「GOAT」（歷史最佳球員）的接班人。他的到來令球隊更上一層樓，連續兩季領軍殺入「西決」，創下隊史紀錄，而這段征程已然成為木狼隊史上最輝煌的篇章。不過艾華士深知還未夠，要名正言順成為「新狼王」，最直接方法自然是帶隊踏足從未試過的總決賽舞台，從加納特手中接過權杖，成為隊史第一人似乎只是時間問題。

在上賽季之前，木狼建隊的34年期間，僅於2004年贏過兩次季後賽系列賽，其餘均為「一輪遊」告終，雖然艾華斯在木狼的生涯常規賽得分未達「KG」（19201分）的一半，但他加盟的5年期間球隊已斬獲20場季後賽勝利，比他到來前的31年總和（18場）還要多。對陣雷霆的Game 2，艾華斯攻入32分，季後賽總得分達1065分，正式超越加納特，成為隊史季後賽「得分王」，可惜球隊現時總場數落後雷霆0比2，艾華斯想創造歷史，挑戰仍然相當艱巨。若他領軍登上總決賽舞台，相信屆時新一代「狼王」的稱號將再無懸念。

「橙色手環」的承諾 艾華士攜逝母之愛與癌童共赴籃球夢

其實艾華斯的人生并非一帆風順，14歲時母親Chrisha Yvette Edwards和祖母因癌症同年相繼離世，這場驟變對他造成巨大打擊，尤其一直在背後支持艾華斯追夢的母親，而Yvette亦從未錯過「阿仔」的任何一場比賽，是他籃球路上的最大動力。「現在我所做的一切，內心無比希望她们能在天堂看到。她們的愛始終推動著我前進，我會為了她們，在籃球的道路上堅定不移，直到站上世界巔峰。」

兩位至親的離開，令年輕氣盛的艾華斯更深刻體會人間真情。今年年初的一場常規賽前，他遇見了正努力抗癌的小球迷Luca，兩人因而建立深厚聯繫。男孩高舉自製的「TO DO」願望牌，上面寫著的兩行心願吸引艾華士目光：「擊敗癌症」、「成為下一個米高佐敦」。這名球星放下架子，不僅上前為Luca親切送上簽名，更將Luca送贈的「橙色手環」視為至寶：「我會戴著它直到我的職業生涯結束，只為了你。」這場相遇的承諾令小球迷在追夢路上備受鼓舞，亦令艾華士更堅定履行對母親和祖母的誓言。

跟隨大師兄助美國稱霸奧運

「蟻人」的持續進步有目共睹，除NBA外，艾華斯於國際舞台同樣大放異彩，去年跟隨勒邦占士、史堤芬居里和杜蘭特等「大師兄」，代表美國於巴黎收穫個人首面奧運金牌。長江後浪推前浪，今年他更將從前輩們身上學得的寶貴經驗帶回木狼，以球隊領袖身份先後淘汰占士和居里效力的湖人和勇士，帶隊再闖季後賽西決。這名23歲新世代球星的傳奇故事仍在續寫，而他的每一步，不僅是為個人和球隊的榮耀而戰，更是向全世界證明——真正偉大球星，始於天賦、成於韌性，最終綻放於永不言棄的初心。