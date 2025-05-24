利物浦今夏第一簽　華迪斯同意加盟

英超冠軍利物浦喺轉會市場有重大收穫，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，利華古遜天才中場科利安華迪斯同意加盟紅軍，雙方甚至已達成個人待遇條款，只要兩間球會傾掂轉會費，呢位22歲德國國腳就會正式同利物浦簽約。

科利安華迪斯近年迅速冒起，協助利華古遜奪得上季德甲及德國盃冠軍，雖然球隊今季兩項賽事都衞冕失敗，但呢位進攻中場仍然有出色發揮，各項賽事上陣45場入16球及15次助攻。

拜仁慕尼黑、曼城近期積極斟介華迪斯加盟，其後利物浦亦加入爭奪，羅曼諾指紅軍出手極快，正式向利華古遜提出收購科利安華迪斯，球員方面亦告知會方，表明自己非常渴望加盟呢支英超勁旅。最新進展指華迪斯已經同利物物浦達成個人待遇條款，距離正式簽約只有一步之遙。

科利安華迪斯同利華古遜仲有2年合約，估計佢身價達1億鎊(約10.6億港元)，利物浦可能需要出售部分現有球員籌集資金，最大機會賣走「貴價水貨」達雲紐尼斯，盛傳唔少沙特阿拉伯豪門有興趣接貨，續約談判陷入僵局嘅路易斯迪亞斯亦可能被出售。