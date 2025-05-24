沙田學院奪中學校際高球賽總冠軍　陳仕衡蘇泳菲稱王封后

「第六屆中學校際高爾夫球比賽」周五(23日)在粉嶺舊球場圓滿結束，沙田學院以66分勇奪甲組隊際總冠軍，而陣中的陳仕衡在男子甲組個人賽稱王；香港國際學校蘇泳菲在女子甲組個人賽奪冠。今屆賽事錄得28間學校參加，參賽學校數目創歷屆新高。

參加「第六屆中學校際高爾夫球比賽」的中學來自港、九、新界不同地區，除了有校隊精英參賽，也不乏高球港隊成員。經過連番激戰，陳仕衡和蘇泳菲發揮非凡水準，分別以34分奪得甲組男、女子個人賽總桿冠軍。

本身是港隊球員的陳仕衡表示，今年比賽其中一個最大的挑戰是天氣十分炎熱，比賽期間一直沉着應戰，當中在第五洞打出致勝關鍵的好球。他說，好高興在這個比賽中奪冠，令他有更大信心迎接未來的比賽。

此外，去年曾在日本殘疾人公開錦標賽（臂障組）奪冠的12歲小將馬皓軒今年亦首次參賽，更勇奪丙組男子個人賽淨桿亞軍。他是首位參加「中學校際高爾夫球比賽」的殘疾球手。他表示，好開心第一次在粉嶺舊球場比賽便得到佳績，對自己今日的表現十分滿意，特別是其中一次發球打出200碼的距離，打破了自己的紀錄。

高協與球會多年來緊密合作，積極推動高球青訓和學界推廣，「中學校際高爾夫球比賽」參賽學校數目連年攀升，兼且球員的技術水平節節上升，充分印證各方努力所帶來的卓越成果。中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊表示：「隨着高球獲升格為體院的『A 級』精英項目和全運會即將落戶香港，學校和學生對高球的興趣越來越大。在高協的支持下，已有很多中學設立高球校隊。『中學校際高爾夫球比賽』正正是讓他們展露身手的大好機會。事實上，很多在國際舞台嶄露頭角的本地精英球手，例如劉弦、傅柏喬等，都曾在此賽事嚐到了成功的滋味。高協會繼續大力支持青訓，進一步培養本地高球手的人才梯隊。」

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「粉嶺球場是培育香港球手的搖籃，很高興再次看見一班充滿活力的年輕球員雲集於舊球場作賽。球會一直視支持青訓為重任，持續向本地學童推廣高球運動，球會教練曾造訪多間學校，提供免費高球指導及設置高球模擬器，讓莘莘學子有更多機會接觸高球。更重要的是，全運會高球項目即將在粉嶺球場上演，本地學生球手屆時將可以一覽全國最頂尖的高球比賽，向他們借鏡學習。」

「第六屆中學校際高爾夫球比賽」開放予本地所有中學參加，每隊最多由4位19歲或以下的球員組成，在3個年齡組別爭奪隊際賽（淨桿賽和總桿賽）和個人賽（淨桿賽和總桿賽）冠軍。