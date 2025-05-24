【有片】安東尼又入靚波　為爭歐協聯冠軍壯聲威

去片睇安東尼入靚波

周六(24日)凌晨西甲，貝迪斯喺煞科戰主場以1比1打和華倫西亞，向曼聯借用嘅翼鋒安東尼馬菲奧斯又發威，射入1球靚波，為貝迪斯出戰下周四(29日)凌晨歐協聯決賽對車路士壯聲威。

賽前貝迪斯已篤定排第6位，今場聯賽對佢哋而言只屬例行公事，但教練比歷連尼仍然派出兩位主力艾斯高、安東尼馬菲奧斯正選上陣，並冇刻意留意踢歐協聯決賽。兩位球星亦交足功課，踢到40分鐘，艾斯高斜傳，安東尼馬菲奧斯喺禁區右路邊附近，用左腳射大位入網。

呢位25歲巴西國腳1月底被曼聯外借去貝迪斯後，表現脫胎換骨，各項賽事25次上陣，射入9球及5次助攻，單計西甲入5球及2次助攻。安東尼效力曼聯2年半僅入5個英超入波，但轉投貝迪斯4個月已追平紅魔生涯聯賽入球總和。換邊後，華倫西亞由後備上陣嘅拉菲爾美亞建功扳平1比1。

賽後安東尼馬菲奧斯再次暗示想留效貝迪斯：「我喺貝迪斯過得非常開心，瞓着都會笑醒，呢度球迷非常熱情，我唔知道將來會點，只知道現時好愉快。」由於貝迪斯未能取得下屆歐聯入場券，會方未必可以買斷安東尼，有可能向曼聯續借，另1支西甲球隊馬體會有意收購安東尼。