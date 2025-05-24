杜曹有「車仔情意結」　查洛巴首次入選大國腳

英格蘭國家隊主帥杜曹公布，執教「三獅兵團」以來第2份大軍名單，最令人意外係車路士副選後衞杜利奧查洛巴獲得徵召，首次晉身大國腳，難怪網民指杜曹有「車仔情意結」，特別關注曾經執教嘅車路士球員。

英格蘭今次26人名單之中，大部分屬於國家隊常客，當中只有杜利奧查洛巴首次入選，呢位25歲後衞出道以來大部分時間被車路士外借，包括今季上半季被外借去水晶宮，由於車仔季中鬧後衞荒，1月收回佢幫手，各項賽事上陣18次，表現只屬一般。

杜曹表示，英軍防線出現傷兵問題，所以揀選杜利奧查洛，呢位德國名帥口中嘅傷兵，包括水晶宮中堅馬克古希、曼聯中堅哈利馬古尼有傷落選。

事實上，杜曹似乎對舊東家車路士球員情有獨鍾，今次大軍名單有5位車仔球員，除咗杜利奧查洛巴，仲有列斯占士、高維爾、高爾彭馬、馬度基。值得一提，去咗沙特阿拉伯搵食嘅前鋒艾雲東尼獲得重召，狀態低迷嘅菲爾科頓落選。

英格蘭將於6月8日凌晨世界盃外圍賽作客安道爾，3日之後主場同塞內加爾踢熱身賽。