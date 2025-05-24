香港隊　鬥曼聯決選出爐　劉家喬獲「大港腳」徵召

足總周六（24日）公布5月30日友賽曼聯的24人決選名單，不過部分外流兵卻落選，而理文小將劉家喬連同余煒廉則獲補選。大軍將於5月28及29日，在將軍澳足球訓練中心舉行操練。

是次港隊決選名單共有24人，周緣德、茹子楠、徐宏傑、孫銘謙、李小恆及黃皓雋6名外流港將榜上有名，近日歸隊的理文前鋒劉家喬亦被列入「大港腳」決選名單，傑志中堅艾里奧亦相隔1年重返港隊。

值得一提，因5月31日為「足總盃」決賽，東方及標準流浪兩支球隊同樣無人入選。

港隊決選名單如下：

門將：伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：周緣德 (河南酒祖杜康)、艾里奧、鐘樂安 (傑志)、杜度、余煒廉 (理 文)、茹子楠 (梅州客家)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆)

中場：費蘭度、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、艾華、趙聡悟 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、李小恆 (山東泰山)、尼高拉斯 (大埔)

前鋒：祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬、黃威 (理文)、黃皓雋 (青島海牛)、米 高 (VfR Mannheim)