苦等10年！伊藤美誠贏國乒首奪世錦賽女單獎牌

日本名將伊藤美誠終於實現贏得世錦賽獎牌的夢想，她在多哈上演的世錦賽女單8強戰，以中國的王藝迪激戰5局獲勝，昂然躋身4強，鎖定生涯首面女單獎牌，賽後即激動落淚。

伊藤美誠從2015年以14歲之齡開始征戰世錦賽，轉間眼已經10屆，這位世界排名第9的日本星將，在先落一局的情況下以總局數4比1(6比11、11-8、11-6、11-8、11-9)成功逆轉，擊敗過往輸少贏多的4號種子中國女將王藝迪，生涯首闖世錦賽女單準決賽，並打破了中國壟斷4強的夢想。

過去與王藝迪交手僅2勝10敗的伊藤美誠，今次表現大爆發，她賽後相當激動，並哽咽地說：「真的很高興，實在很難形容，能夠擊敗中國球手而贏得獎牌，更讓我的喜悅再加倍，現在已獲得一面獎牌，我會集中下一場比賽，期望再有佳績。」伊藤美誠過去在世錦賽贏過6銀1銅的獎牌，但都是來自女雙或團體項目。她下仗將面對「世一」孫穎莎；另一場準決賽則是中國內訌，由王曼昱對陳幸同。

日本隊的早田希娜曾於2023年世錦賽8強，同樣贏王藝迪躋身4強，其後不敵孫穎莎獲得銅牌；但當時這面銅牌是日本隊自2017年平野美宇後，再度在世乒賽女單奪牌。