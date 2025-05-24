雲達沙再度訪港！總結曼聯戰績：失望嘅一季

將於周日（25日）出席球迷見面會的曼聯傳奇門將雲達沙，周六（24日）接受東網記者訪問，承認今季為「紅魔鬼」史上其中1個最令人失望的球季。

連同今次在內，雲達沙已五度來港，包括去年與太太旅行，到南生圍等地方踏單車郊遊，他指這段經歷十分有趣，並感恩是日早上到埗後，大批球迷到場接機：「在市區較難踏單車到處逛逛，所以我們上年去偏遠的郊區旅遊，感受香港的風土人情，得到不少美好回憶，今次再來香港，很開心到達機場和酒店後，與很多球迷見面，足證他們依舊深愛球會。」

談到曼聯早前在歐霸盃決賽落敗後，來季肯定無緣歐洲賽，雲達沙承認「紅魔鬼」經歷其中1個最令人失望的球季，並直言球會近年轉變太多，令發展步伐欠穩：「蘭尼及貝碧托夫等人都有觀看歐霸盃決賽，目睹曼聯錯失來季歐洲賽資格，令球迷、球員、管理層以至一眾前球員都非常痛苦；以往曼聯由費格遜擔任領隊，加上有里奧費迪南、史高斯、卡域克及朗尼等高質素球員在陣，但近年換過不少領隊、球員及踢法，令球隊面對不少困難。」

雲達沙亦預計曼聯陣容，季後將出現變動：「般奴費南迪斯，他為曼聯效力多年，表現出色，但有球員今季入球數字不足，所以球會要好好決定，哪位球員可以留隊或轉會。」