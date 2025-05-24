希拉爾出70萬鎊周薪利誘　般費下周決定去留

般奴費南迪斯今季上陣56場入19球及19次助攻。(Getty Images)

曼聯隊長般奴費南迪斯日前透露，如果球會有財務需要，唔介意自己被出售，根據英國《太陽報》最新爆料，沙特阿拉伯豪門希拉爾計劃斥資1億鎊(約10.6億港元)轉會費收購呢位葡萄牙國腳，並向佢提供一份70萬鎊(約740萬港元)周薪合約，希望般費下星期內答覆，以便備戰下月中展開嘅世冠盃。

希拉爾今季聯賽屈居亞軍，衞冕失敗，會方準備再簽入頂級球星提升實力，尤其是就快踢世冠盃，更加希望有猛將加盟，力爭創出佳績。適逢曼聯無緣下屆歐洲賽，令原本備受壓力嘅財政狀況雪上加霜，需要出售球員套現，般費亦有意走人，希拉爾趁機挖角，願意開出1億鎊轉會費及70萬鎊周薪，令紅魔鬼及般費都難以拒絕。

雖然曼聯今季成績慘淡，但般奴費南迪斯仍然交出亮麗數據，上陣56場入19球及19次助攻，即使佢已經30歲，希拉爾仍然認為呢位中場值1億鎊。不過，希拉爾方面要求般費下星期內決定是否加盟，幫助球隊爭奪世冠盃，般奴費南迪斯會否隨隊參加5月底亞洲之旅，存在變數。