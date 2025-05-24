爭升班18億之戰！錫菲聯新特蘭「細」均力敵

周六(24日)晚爆發18億之戰！錫菲聯與新特蘭於溫布萊球場，進行英冠附加賽決賽，爭奪升上英超最後一個席位，由於升班帶來龐大收入，壓力極大，多年嚟英冠附決賽都係緊張而唔精彩，入波較少，近4季全開2球或以下，今場形勢相信都會一樣，雙方不求有功、但求無過，推介2.5球入球細。(無綫myTV SUPER周六晚10時直播)

據統計顯示，喺英冠附加賽勝出嘅球隊，升班後未來3個賽季會有1.7億鎊(約18億港元)至3億鎊(約31.7億港元)額外收入，收入來源包括贊助、電視轉播、門票及獎金等，所以球隊上下其實承受住沉重壓力，肯定會影響表現。

錫菲聯今季攞咗90分，佢哋比排第4嘅新特蘭多14分，從積分榜上睇到兩軍今季發揮同實力上嘅距離。事實上錫菲聯喺附加賽4強，兩回合都炒布里斯托城3比0，合共贏6粒，相反新特蘭首回合作客贏高雲地利2比1，次回合主場輸番0比1，兩回合2比2要加時，到補時第122分鐘先入波淘汰對手。

今場理論上錫菲聯係可以睇高少少，不過一場過決賽大家都唔想犯錯，情況就好似周中場歐霸盃決賽熱刺對曼聯咁，由於球員背負太多，心理壓力影響表現，總之有乜錯事都唔好關我事，導致往往防守多過進攻。加上錫菲聯今季防守出色，場均失球少過1球，今場隨時都係1球定輸贏，甚至互交白卷到尾都唔奇，寧捧2.5球入球細。

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