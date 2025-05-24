港超聯　九龍城鬥港會爭HappyEnding

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）煞科日另外兩場賽事，其中旺角大球場上演「雙藍會」，由東方主場迎戰傑志；至於九龍城則在深水埗運動場與港會交鋒。（周日下午3時開賽）

九龍城上仗不敵冠忠南區後，已錄得各項賽事8連敗，目前僅領先第7位的標準流浪1分，作為這支新升班球隊今季的最後一戰，主教練陳銘剛期望以勝利作結，達成站穩中游的目標：「球隊的確經歷緊幾長嘅低潮期，證明我哋作為新球隊，喺點樣維持穩定性方面仲有好多不足。但我同球員都希望用一個美好嘅勝仗結束，努力以第6位衝線，令到大家都有一個Happy ending，畀到球迷交代嘅成績。」值得一提，姜𠗕賢累積5黃要停賽，是役未能候命。

另一邊廂，港會各項賽事對上9戰錄得1和8負，近況同樣未如人意，右閘曾俊軒盼盡力表現自己，助球隊獲勝，爭取留隊：「今場係『五五波』，相信大家會踢得好放，希望贏波為呢季收尾，睇吓可唔可以盡快開紀錄，令隊友踢得順啲，而且我依家仲同球會傾緊續約，所以要畀心機踢好今場，爭取留隊。」陣容方面，羅素有10張黃牌要「坐波監」，勢必對調動構成影響。