德國盃決賽　史特加搏命半大起筷

德國盃決賽上演強弱對決，丙組仔比勒費爾德喺柏林中立場越兩級挑戰甲組史特加，希望創造歷史。比勒費爾德踢法大無畏，近5場德盃半場4次開2球或以上；史特加季尾3連勝，狀態回升，佢哋踢法同樣入得又失得，隨時一開波就駁火，半場大1.5球要支持。（周日凌晨2時開賽）

已經贏得丙組冠軍嘅比勒費爾德喺德國盃晉級過程全部越級挑戰，接連擊敗柏林聯、弗賴堡、雲達不來梅同利華古遜等4支德甲球隊，5場全部半場領先，特別係4強擊敗衞冕嘅利華古遜，係先失波之下反勝2比1，更曾經製造4次黃金機會，比利華古遜有過之而無不及，係當之無愧嘅「巨人殺手」。

史特加身為德甲球隊，今場決賽對住丙組仔，贏波捧盃係理所當然；史特加上次捧德國盃已經係28年前，佢哋近年喺主帥施巴斯坦漢尼斯領軍下，由前季護級邊緣成功逃脫，上季取得德甲第2名，雖然今季德甲只係排第9，但德國盃就出現千載難逢嘅捧盃機會，肯定搏命，其中箭頭禾達美迪近3場有「士哥」，首席射手迪米洛域亦可候命，面對呢隊丙組仔，冇理由縮後嚟踢咁冇面，隨時一開波就搶攻，半場大1.5球有計。

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