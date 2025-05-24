港超聯　旺角場爆「雙藍會」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）煞科日另外兩場賽事，其中旺角大球場上演「雙藍會」，由東方主場迎戰傑志；至於九龍城則在深水埗運動場與港會交鋒。（周日下午3時開賽）

東方上周作客以4比0擊敗標準流浪，穩居聯賽榜第3位，主教練盧比度（Chino）總結球季時，稱讚全隊表現出色，給予外界不少驚喜：「雖然季中走咗幾個主力，但我哋贏咗『高級組銀牌』冠軍，晉級『足總盃』決賽，上半季喺『亞冠盃2』亦有唔錯表現，我對今季絕對收貨！」

展望今仗，Chino指球隊有「足總盃」後顧肯定會作輪換，但仍要求球員集中應付「藍鳥」：「球隊肯定至少以第3位完成聯賽，所以今場排陣有空間為『足總盃』打算，但希望大家踢得好好睇睇，表現出競爭力！」陣容方面，上場對流浪傷出的亞歷斯祖需養傷3至4星期，提早收咧。

傑志周中成功捧走首屆「港超聯U-22聯賽足總盃」冠軍，正選上陣的中場陳俊樂，對助球隊取得今季首個冠軍感開心，又盼藉此能提升煞科戰士氣：「上場輸畀大埔，只係因為打少個，同埋臨尾個腳做得冇咁好。雖然今季最後只得第4，但都想有個好結局，我哋會盡力去踢，最尾一場希望贏咗佢！」

不過，「樂仔」強調要箝制東方兩大主力：「東方係一支好強嘅球隊，巴科爾、馬高斯兩位外援都有好高質素，入球能力好強。」陣容方面，上場兩黃一紅被逐艾里奧要停賽。